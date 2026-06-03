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Ieri sera, intorno alle 22:00, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impegnati in un servizio serale di controllo del territorio, sono intervenuti in via Nobili, all’incrocio con via Secchi, a seguito della segnalazione di una rissa tra alcuni giovani. Giunti rapidamente sul luogo, i poliziotti hanno individuato un unico individuo presente, che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dal segnalante. Gli altri partecipanti alla rissa si erano già dileguati.

Il soggetto, pur non riportando ferite fisiche, si trovava chiaramente in stato di ubriachezza. È stato identificato come un ventiquattrenne egiziano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Durante una perquisizione personale effettuata sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di una quantità di sostanza stupefacente, nello specifico hashish. Di conseguenza, il ragazzo è stato condotto negli uffici della Questura, dove dopo gli accertamenti di rito è stato denunciato a piede libero per il reato di rissa. Inoltre, gli sono state contestate sanzioni amministrative per ubriachezza molesta e detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale. Le indagini della Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia guidata dal dottor Calogero Gaetano Paci, proseguono con l’obiettivo di identificare e individuare gli altri giovani implicati nell‘episodio.