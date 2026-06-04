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Che impatto hanno le scelte amministrative sulla vita quotidiana della città? A questa domanda risponde il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale. Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di un unico grande piano programmatico che unifica, coordina e semplifica strumenti un tempo separati.

Ogni euro investito e ogni progetto avviato vengono valutati in base all’impatto reale e al valore pubblico che sono in grado di generare sul territorio. Un orientamento al servizio che si traduce in azioni misurabili per migliorare la qualità della vita a Formigine. Il piano individua nella sicurezza a 360 gradi una vera e propria dimensione strategica del vivere bene, intesa non solo come controllo ma anche come cura del decoro urbano, presidio della legalità e sviluppo della coesione sociale. L’obiettivo finale è mantenere Formigine un territorio accogliente, curato e sicuro. Per raggiungere questi traguardi, il piano agisce in una doppia direzione, esterna e interna all’ente. Dal lato interno, l’obiettivo è quello di costruire una base conoscitiva comune e condivisa da tutta la struttura comunale. Coinvolgere e rendere partecipi i dipendenti pubblici del funzionamento complessivo della macchina organizzativa e amministrativa permette di trasformare il lavoro quotidiano degli uffici in un impegno consapevole per la cura del bene comune, migliorando la qualità e la tempestività delle risposte ai bisogni della cittadinanza. Sul fronte dell’efficienza e della legalità, il Comune ha strutturato la sezione dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza partendo dalle analisi criminologiche regionali dell’Emilia-Romagna, definendo una precisa scheda con gli obiettivi di miglioramento per l’ente.

La barriera più efficace contro tempi lunghi e burocrazia diventa la digitalizzazione: all’interno del PIAO, il Piano triennale per la transizione digitale traccia una spinta decisa verso l’informatizzazione dei processi.

“L’approvazione di questo strumento – afferma la Sindaca Elisa Parenti – rappresenta un passo avanti per la nostra comunità e desidero esprimere un ringraziamento a tutti gli uffici che vi hanno lavorato con dedizione e, in modo particolare, al Segretario Generale Anna Messina per il fondamentale ruolo di coordinamento e impulso. Dietro alle sigle tecniche e alle procedure amministrative si nasconde la qualità della vita dei nostri cittadini. Abbiamo voluto un piano che parlasse un linguaggio concreto, dove la digitalizzazione, la trasparenza e l’efficienza non fossero concetti astratti, ma servizi migliori, strade più sicure e un’amministrazione aperta. Lavorare sul valore pubblico significa esattamente questo: fare in modo che Formigine continui a essere un paese in cui si vive bene, dove le persone desiderano far crescere le proprie famiglie e dove ogni risorsa pubblica sia orientata alla costruzione del bene comune”.