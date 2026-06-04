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Un 17enne, fingendosi carabiniere, ha tentato di truffare un’anziana invalida a Vezzano sul Crostolo.

Usando la falsa storia di un grave incidente causato dal figlio della donna, il giovane ha cercato di estorcerle denaro e gioielli. Il piano è fallito grazie alla prontezza della vittima e all’intervento dei vicini, che hanno allertato i carabinieri e messo in fuga il truffatore.

Identificato e fermato, il ragazzo è stato denunciato per tentata truffa aggravata alla Procura minorile di Bologna. L’indagine, avviata dopo la denuncia formale della vittima, ha accertato il coinvolgimento del minore, che aveva cercato di attuare il raggiro seguendo uno schema già noto. La vicenda è ora nelle mani delle autorità per ulteriori approfondimenti investigativi.