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Anas riaprirà completamente al traffico dalle 15:00 di oggi, con un anticipo di 7 giorni, la strada statale 724 dir/a “Tangenziale di Modena” dove lo scorso 18 maggio sono stati avviati i lavori di installazione delle barriere fonoassorbenti.

Nel rispetto degli impegni assunti nel corso del Comitato Operativo per la Viabilità, tenutosi lunedì 25 maggio, presso la sede dell’Ufficio Territoriale di Governo di Modena, Anas ha adottato ogni misura tecnica ed organizzativa per limitare la durata dei lavori e delle verifiche post esecuzione, al fine di pervenire nel minor tempo, alla riapertura del tratto di Tangenziale interessato dal cantiere.

I lavori che creano condizionamenti alla transitabilità sono stati ultimati, e le verifiche sul raggiungimento dei livelli di performance dei materiali, necessari alla riapertura, sono state completate.

Gli sforzi profusi da Anas e dalla impresa incaricata di eseguire i lavori hanno consentito di restituire al transito, già a partire da oggi, l’intera tratta senza nessuna limitazione al traffico in orario diurno ed in anticipo rispetto all’avvio degli ulteriori lavori pianificati da altri gestori, al fine di scongiurarne la sovrapposizione ed i relativi disagi.

Per consentire le attività di montaggio delle barriere fonoassorbenti, come precedentemente comunicato, nella settimana dall’8 al 12 giugno, la Tangenziale sarà interdetta al transito in orario notturno. Pertanto, dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo, per chi viaggia in direzione Bologna, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo n. 7 con rientro allo svincolo n.6