Arnaldi non gioca per un virus, Cobolli in finale al Roland Garros contro Zverev

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli direttamente in finale del Roland Garros. Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi per un virus e non potrà giocare la semifinale prevista alle 19 sul Philippe-Chatrier. Cobolli affronterà Zverev nella finale di domenica (ore 15). “E’ difficile essere qui, non è ciò che volevo fare ma l’ultima notte ho iniziato a non sentirmi bene. Ieri stavo bene e mi sono allenato. Dopo cena mi sono sentito poco bene, ma pensavo di non aver digerito. All’una di notte ho iniziato a vomitare. Poi ho provato a dormire, ma ho vomitato di nuovo alle 7 di mattina”, ha spiegato Arnaldi in conferenza stampa. “Non ho dormito. Ho chiamato il dottore. Speravo che il problema rientrasse, ma non migliorava e non potevo mangiare. Ritirarsi dalla prima semifinale Slam è qualcosa che non auguri a nessuno. Ho provato a vedere se potevo giocare, ma ogni volta che mi alzavo mi sentivo male. Credo sia una sorta di virus, perchè sentivo freddo e penso di aver avuto febbre durante il giorno”, ha aggiunto Arnaldi. In conferenza stampa è intervenuto anche Cobolli: “Volevo in primis ringraziare Matteo per quello che ha fatto in queste due settimane. Ha lottato per tante ore in campo, dimostrando il suo vero valore. Gli auguro il meglio, sono sicuro che sarebbe stata una grande battaglia come siamo abituati a fare. Spero e sono sicuro ci sarà un ‘altra occasione”. Il romano è sicuro di entrare nella top 10 del ranking per la prima volta in carriera: “Sono molto felice per il risultato ottenuto questa settimana. Io e il mio team ci siamo abbracciati per la top 10, ogni volta che faccio un best ranking ci abbracciamo e abbiamo sempre la routine. Adesso sono felice e triste allo stesso tempo”.

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