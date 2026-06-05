Maxi frode da 60 milioni di euro, arrestata latitante a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Roma una donna di 42 anni ricercata dalle autorità del Lussemburgo per la sua partecipazione a una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di euro. La latitante è stata rintracciata in un appartamento nel quartiere Trionfale grazie alla collaborazione tra le autorità lussemburghesi, lo SCIP (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia) e la Squadra Mobile capitolina.

Secondo l’ipotesi degli inquirenti, la donna operava per conto di uno dei vertici dell’organizzazione criminale transnazionale, occupandosi della contraffazione di documenti utili al riciclaggio e al reimpiego dei proventi illeciti. Le indagini hanno inoltre svelato la costituzione fittizia di tre società schermo, di cui una in Italia, utilizzate per transazioni finanziarie internazionali.

Sulla quarantaduenne pendeva un mandato di arresto europeo per falsificazione di documenti pubblici, frode, associazione a delinquere e riciclaggio. L’arrestata è stata trasferita presso la casa circondariale di Rebibbia a disposizione della Magistratura.

– Foto: Ufficio stampa Polizia di Stato –

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