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Ieri, a Quattro Castella, un giovane di 21 anni è stato protagonista di un grave episodio di violenza domestica. In preda a un attacco d’ira, ha distrutto a pugni la porta di una camera da letto e colpito al volto con un ventilatore la fidanzata di 22 anni, causandole un ematoma allo zigomo. L’aggressione è avvenuta davanti ai familiari, inclusa la madre di 65 anni e un bambino di 11 anni.

Durante l’episodio, il giovane ha anche proferito minacce di morte nei confronti dei presenti. Allertati da una chiamata per una lite in famiglia intorno alle 10 del mattino, i carabinieri sono intervenuti trovando l’abitazione in disordine e il giovane in uno stato di forte agitazione con ferite alle mani e atteggiamenti minacciosi e autolesionistici. La fidanzata, visibilmente ferita e spaventata, si stava medicando con del ghiaccio, rifiutando assistenza medica.

Dalle verifiche è emerso che il giovane aveva già manifestato comportamenti aggressivi in passato verso i genitori. Visto il clima di terrore e la gravità delle minacce, i carabinieri hanno proceduto all’arresto per maltrattamenti aggravati, lesioni personali e minacce aggravate. Il 21enne è stato posto a disposizione della Procura reggiana per ulteriori indagini e azioni legali.