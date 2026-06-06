Una nuova mostra e una serie d’incontri con fotografi aperta al pubblico. Sono le novità in arrivo alla sala civica “Gino Strada”, sede del Gruppo fotografico “Il Torrione”.
Martedì 9 giugno prenderà il via la rassegna intitolata “Sguardi d’autore”, a ingresso libero: quattro serate – sempre di martedì con inizio alle 21 – durante le quali altrettanti soci del Torrione presenteranno un proprio portfolio fotografico. Gli autori sono Massimo Miselli (9 giugno), Roberto Depratti (23 giugno), Andrea Zannoni (30 giugno) e Marco Bianchini (7 luglio).
Durante la serata del 9 giugno, sempre alla sala civica “Gino Strada”, sarà inaugurata “Musica è”. In mostra vi saranno le foto di nove soci del GTF, scattate durante concerti ed esibizioni pubbliche.
Nel frattempo, sta volgendo al termine il corso base di fotografia per “imparare a fotografare prima di imparare la fotografia”, tenuto da Andrea Zannoni.
Tutta l’attività del Gruppo fotografico “Il Torrione” viene presentata sulle omonime pagine Facebook e Instagram.