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Grave incidente stradale nella notte lungo la SP62 “Cisa” a Brescello. Intorno alle 3:30, per circostanze ancora da chiarire, un’auto ha travolto due ragazzi che stavano percorrendo la strada in bicicletta. Il bilancio è tragico: uno dei giovani, un 19enne originario e residente a Pontedera (PI), ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, non è stato possibile salvargli la vita.

L‘altro ragazzo, un 18enne anch’egli di Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma. L’autista della vettura coinvolta è un uomo di 43 anni, residente a Sorbolo Mezzani (PR). Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi necessari e regolato la viabilità. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e affidati al soccorso stradale. Gli uomini dell’Arma stanno ora portando avanti ulteriori indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.