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Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini cubani di 26, 36 e 48 anni in flagrante reato di furto aggravato in concorso. Durante un controllo mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro gli automobilisti, il personale della Sottosezione Polizia Stradale Modena Nord, in servizio in abiti civili, ha notato i tre sospettati muoversi con atteggiamento circospetto all’interno dell’area di servizio Secchia Ovest lungo l‘autostrada A1.

In tale circostanza, uno di loro si è avvicinato a un automobilista con il pretesto di chiedere informazioni, distraendolo, mentre il complice gli sottraeva la borsa appoggiata sul sedile del veicolo. Nel frattempo, il terzo uomo attendeva a bordo di un‘auto, pronto a fuggire. L’intervento tempestivo degli agenti ha impedito che il furto venisse completato e ha portato al fermo dei tre sospetti prima che riuscissero ad allontanarsi con la refurtiva.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti auricolari, probabilmente utilizzati per comunicare tra loro, una patente di guida intestata a un uomo di 87 anni vittima di un furto avvenuto nella stessa mattinata in provincia di Reggio Emilia e tre portafogli, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. Questa mattina, gli arrestati sono comparsi davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Modena per il processo direttissimo. Il giudice ha convalidato l‘arresto dei tre uomini, ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei loro confronti.