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Nella giornata odierna, presso la Stazione dei Carabinieri di San Martino in Rio, il responsabile della sicurezza di un’azienda locale ha sporto denuncia per il furto di materiale conduttore in rame ai danni dello stabilimento. L’episodio si è verificato ieri sera, in un brevissimo intervallo di tempo compreso tra le 21:40 e le 21:50.

Approfittando dell’oscurità, i malviventi si sono introdotti nell’area esterna del capannone aziendale situato in via Carpi. Qui hanno sottratto tre bobine di cavi in rame, dal peso complessivo di circa 100 chilogrammi, causando un danno economico stimato a circa mille euro. I Carabinieri di San Martino in Rio hanno già avviato un’indagine per accertare le responsabilità legate al reato di furto aggravato.