<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il primo appuntamento de “I Martedì del Centro” segna l’inizio dell’estate di Campogalliano. Si comincia il 9 giugno alle 21.30 dal parco delle Montagnole con “A piedi nudi nel parco”, letture per bambini e famiglie per guardare il mondo e la natura con occhi diversi.

Tante storie lette, mostrate e raccontate per dare un punto di vista nuovo sull’ambiente che ci circonda. La narrazione, a cura di Equilibri, sarà guidata da Alessandra Bascheri e avrà come filo conduttore il rapporto tra l’uomo e la natura, attraverso la lettura di brani di Roberto Innocenti, Monika Schliephack, Beatrice Solinas Donghi e Antonella Abbatiello e Jo Seonkeong.

La rassegna, promossa dal Comune di Campogalliano, con il sostegno di Fondazione di Modena, è ad ingresso libero, si consiglia di portare un telo per ascoltare le storie immersi nel verde del parco.