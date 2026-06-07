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In occasione della Festa dello Sport, sabato 6 giugno mattina, è stato anche inaugurato il Parco dello Sport di Medicina, un progetto partecipato nato nel 2019 dalla condivisione tra il Comune di Medicina, la Consulta sport, le società e associazione sportive del territorio e la cittadinanza.

Al taglio del nastro erano presenti il Consigliere regionale Fabrizio Castellari, il Sindaco di Medicina Matteo Montanari, alcuni componenti della Giunta e del Consiglio, il Comandante dei Carabinieri Daniel Lombardi, insieme alle associazioni e alle realtà sportive locali.

Il progetto partecipato del Parco dello Sport rientra nell’ambito del Piano Strategico Locale del Comune di Medicina. Il percorso è nato con l’obiettivo di realizzare un parco sportivo attrezzato e aperto a tutti, promuovendo lo sport come strumento di prevenzione, educazione e integrazione sociale.

Tra i circa 7 milioni di euro ottenuti dal Comune di Medicina attraverso i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre 570 mila euro dei finanziamenti sono stati destinati al Parco dello Sport. I lavori di riqualificazione sono stati affidati tramite gara di appalto alla Società Cooperativa Consortile C.E.A.R (Consorzio Edili Artigiani Ravenna).

Nel 2021 il Comune, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna, ha promosso un concorso di progettazione dedicato alla realizzazione del nuovo Parco dello Sport di Medicina. Il progetto vincitore elaborato dalla società Greenarco, spin-off dell’Università di Bologna specializzato in paesaggio e architetture verdi, è nato a seguito di un approfondito studio e ha recepito i risultati del percorso partecipativo.

L’intervento ha interessato un’area verde di circa 70 mila mq situata nel comparto sportivo compreso tra via Battisti, via Flosa e via Argentesi. Le opere realizzate comprendono un percorso vita ad anello con camminamento in calcestre, sei nuove postazioni con attrezzi in legno per l’allenamento funzionale a corpo libero, un nuovo impianto di illuminazione pubblica, una nuova area verde collocata tra i due palazzetti e sei accessi che consentono il collegamento e la fruizione integrata di tutti gli impianti presenti nell’area e dei parcheggi.

Gli impianti sportivi collegati sono:

– Palazzetto dello Sport “Marco Rambaldi” (basket)

– Palestra “Giuseppe Simoni” (calcetto – basket e baskin – pallavolo)

– Stadio di calcio “Enghel Bambi” (tre campi: A 11 – A 7 – A 5)

– Impianto di Tennis (3 campi)

– Piscina comunale (2 vasche: una grande e una piccola – con copertura invernale)

– Campo di beach volley

– Palestra di ginnastica artistica “Erica Martelli”

– Campo multisport all’aperto “Francesco Nanni” (pallavolo, basket e baskin)

– Pista di pattinaggio all’aperto

– Percorso vita ad anello: sei postazioni con attrezzature in legno dedicate all’attività fisica

«Siamo una Regione che riconosce nello sport un patrimonio fondamentale da sostenere attraverso strutture moderne, funzionali e accoglienti. La realizzazione del Parco dello Sport dimostra l’impegno di questa Amministrazione nei confronti di ragazze e ragazzi, bambini e bambine, con l’obiettivo di offrire spazi sempre più inclusivi e accoglienti dove praticare sport e socializzare in sicurezza. Ringrazio la Consulta Sport, le associazioni e le società sportive e i medicinesi, per la grande collaborazione e partecipazione che hanno contribuito alla costruzione di questo progetto» – dichiara il Sindaco Matteo Montanari.