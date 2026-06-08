<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Prosegue con risultati incoraggianti la sperimentazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata Aladino Bus nelle aree montane dei comuni di Castelnovo Monti e Villa Minozzo. Considerato il positivo riscontro registrato nel primo mese di attivazione, Agenzia Mobilità ha deciso di estendere per un ulteriore mese la gratuità del servizio, consentendo ai cittadini di continuare a utilizzarlo senza alcun costo.

Nel corso delle prime quattro settimane di attività sono stati trasportati circa 40 passeggeri, con un totale di 330 chilometri percorsi. Le destinazioni maggiormente richieste sono state il centro e l’ospedale di Castelnovo Monti, con particolare utilizzo delle tratte dalla località Croce e da Sologno verso Villa Minozzo.

I dati raccolti evidenziano inoltre un’elevata efficienza del servizio, con un tempo medio di percorrenza di circa 15 minuti per corsa. Un altro elemento significativo riguarda l’interesse della popolazione verso questa nuova modalità di trasporto: sono infatti già 84 gli utenti registrati sull’applicazione dedicata, segnale di una crescente familiarità con il sistema di prenotazione digitale.

Il servizio a chiamata rappresenta un modello innovativo e sostenibile di mobilità per i territori montani. A differenza dei tradizionali servizi di linea, infatti, consente di effettuare esclusivamente le corse effettivamente richieste dagli utenti, evitando tragitti con mezzi vuoti o scarsamente utilizzati. Questo approccio permette di ottimizzare i chilometri percorsi, ridurre i costi di esercizio e contribuire concretamente alla diminuzione dell’impatto ambientale, grazie a minori consumi e minori emissioni.

L’estensione del periodo gratuito consentirà di raccogliere ulteriori dati e di far conoscere il servizio a un numero sempre maggiore di cittadini, favorendo una mobilità più efficiente, accessibile e sostenibile per le comunità del territorio.

L’Amministrazione invita tutti i residenti a registrarsi sull’app e a sperimentare questa nuova opportunità di trasporto pubblico flessibile, pensata per rispondere in modo concreto alle esigenze della montagna.

Ricordiamo che il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 presso tutte le fermate del trasporto pubblico comprese nell’area servita, per maggiori informazioni consultare il sito www.setaweb.it nell’area dedicata al servizio a chiamata AladinoBus – Appenino.