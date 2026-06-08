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Domenica 7 giugno il Parco “La Riserva” ha accolto cittadini, famiglie e appassionati per un ricco programma di iniziative che ha trasformato uno dei luoghi più suggestivi del territorio in uno spazio di incontro, partecipazione e valorizzazione ambientale.

La mattinata si è aperta con la “Camminata della Repubblica”, guidata dall’Assessore Marco Cassinadri, che dal Castello di Casalgrande Alto ha condotto i partecipanti fino al Big Bench #203, offrendo l’occasione di riscoprire il paesaggio collinare e le bellezze naturali del territorio.

A seguire, grazie alla collaborazione del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia, i presenti hanno preso parte all’attività “Scopriamo le piante mangerecce del Parco La Riserva”, condotta da Debora Lervini, dedicata alla conoscenza delle specie spontanee presenti nell’area e al loro valore ecologico e culturale.

La giornata è poi proseguita con il picnic comunitario presso il Circolo Il Quagliodromo e con la passeggiata panoramica “Il panorama del Parco La Riserva”, guidata da Matteo Benevelli del CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia in collaborazione con Meteo Reggio, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso tra osservazioni, racconti e curiosità legate al territorio.

Particolarmente significativo il momento dedicato alla messa a dimora delle giovani querce curate durante l’anno scolastico dai bambini e dalle bambine delle scuole dell’infanzia e primarie coinvolte nella Festa dell’Albero 2025. Un gesto simbolico che ha rappresentato l’impegno condiviso verso la tutela dell’ambiente e la responsabilità nei confronti delle future generazioni.

Nel corso della giornata è stata inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Michele Sensi, dedicata agli scorci e ai paesaggi del territorio casalgrandese.

Presenti all’iniziativa, oltre all’Assessore Cassinadri, anche gli Assessori Graziella Tosi e Domenico Vacondio e il Consigliere comunale Raffaello Medici.

Al termine della manifestazione l’Assessore Marco Cassinadri ha voluto ringraziare tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione.

“Desidero rivolgere un sincero grazie al CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia per la preziosa collaborazione e per la qualità delle attività proposte, in particolare a Debora Lervini e Matteo Benevelli, che con competenza e disponibilità hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta del nostro patrimonio naturale e paesaggistico. Un ringraziamento speciale va inoltre ai volontari del Consiglio di Frazione di Casalgrande Alto, al presidente del Circolo Il Quagliodromo, Moreno Palandri, e a tutti i volontari che, a vario titolo, si sono adoperati per l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione”

“Il volontariato è una risorsa straordinaria per la nostra comunità: grazie alla generosità di tante persone è possibile realizzare iniziative che rafforzano il senso di appartenenza, favoriscono l’incontro tra generazioni e valorizzano i luoghi pubblici come spazi di aggregazione, crescita e condivisione – hanno aggiunto all’unisono l’Assessore Cassinadri e quello alle Associazioni e Volontariato, Domenico Vacondio -. Un pensiero particolare va anche alle numerose famiglie che hanno partecipato alla giornata insieme ai propri bambini. La loro presenza ha dato un significato ancora più profondo alle attività proposte, soprattutto al momento della piantumazione delle giovani querce, simbolo di un impegno che guarda al futuro e che richiama ciascuno di noi alla responsabilità di custodire e migliorare l’ambiente che lasceremo alle nuove generazioni. Il successo dell’iniziativa conferma che la collaborazione tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini è la strada giusta per promuovere una comunità sempre più attenta alla sostenibilità, alla cura del paesaggio e alla valorizzazione del patrimonio ambientale locale”.