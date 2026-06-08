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Grazie a un’attenta opera investigativa, i Carabinieri della stazione di Albinea, interpellati dalla vittima per segnalare un furto, sono riusciti a identificare la presunta responsabile di un crimine ai danni di una cittadina che si trovava presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per assistere un familiare ricoverato. A seguito delle indagini svolte, la donna di 38 anni residente a Novi di Modena è stata denunciata alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito. Gli approfondimenti investigativi relativi al caso proseguiranno per chiarire ulteriormente i fatti e valutare le possibili azioni penali.

L’indagine è stata avviata dopo la denuncia sporta da una donna di 59 anni residente ad Albinea, vittima del furto del proprio portafoglio lo scorso 11 maggio. L’episodio è avvenuto all’interno di una stanza del reparto di Neurologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove la denunciante era presente per prestare assistenza a un parente ricoverato. La malvivente, sfruttando un momento di distrazione e le condizioni favorevoli del luogo, ha sottratto il portafoglio lasciato incustodito. Il reato non si è limitato al furto: la donna responsabile ha utilizzato le due carte di credito contenute nel portafoglio rubato per effettuare nove transazioni rapide tra prelievi e acquisti, sottraendo complessivamente circa 2.900 euro alla vittima.

Grazie agli accertamenti condotti dagli investigatori, le tracce lasciate dalla presunta colpevole sono state ricostruite con precisione e si sono raccolti elementi sufficienti per deferirla all’autorità giudiziaria. Tra i riscontri spiccano anche le immagini degli sportelli automatici (ATM) nei quali la donna avrebbe effettuato i prelievi illeciti utilizzando le carte rubate. Le accuse nei confronti della sospettata includono il furto con destrezza di documenti d’identità e mezzi di pagamento, aggravato dall’aver approfittato di circostanze che compromettevano la capacità di difesa della vittima, oltre al reato specifico di uso indebito delle carte di credito.