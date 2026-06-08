Alfa Romeo 6C 1750 SS “Zagato” del 1929

L’Esercito Italiano, dal 9 al 13 giugno, partecipa all’edizione 2026 della 1000 Miglia, la storica competizione automobilistica internazionale considerata nel mondo “la corsa più bella del mondo”, confermando la presenza in quella che negli anni è divenuta simbolo di tradizione, passione motoristica e valorizzazione del patrimonio storico nazionale.

Lungo il suggestivo itinerario che unisce Brescia a Roma e ritorno, attraversando alcune delle località più rappresentative del patrimonio artistico e culturale italiano — tra cui Salò, Vicenza, Padova, Ferrara, Modena, Montecatini Terme, Lucca, Pisa, Siena, Terni, Assisi, Repubblica di San Marino, Rimini, Cervia e Mantova — la Forza Armata porta sulle strade d’Italia una prestigiosa rappresentanza di veicoli storici appartenenti al proprio patrimonio motoristico: l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport “Zagato” del 1929, autentica icona dell’automobilismo sportivo italiano, la FIAT 508C 1100 “Mimetica” del 1938, l’Alfa Romeo

Fiat 508C 1100 Mimetica

6C 2500 “Coloniale” del 1942 e la FIAT AR51 “Campagnola” del 1951, veicolo che ha accompagnato per decenni l’operatività dell’Esercito Italiano in Italia e all’estero.

Anche per questa edizione, la partecipazione è supportata da IDV, azienda di Leonardo e partner dell’iniziativa, che garantisce assistenza tecnica e supporto logistico per tutta la durata della corsa, grazie ad un team di tecnici specializzati che seguiranno le vetture a bordo del veicolo MUV – Military Utility Vehicle 4×4.

Gli equipaggi sono composti da giornalisti, esponenti del mondo dello spettacolo e protagonisti dello sport italiano, chiamati a condividere con il pubblico l’esperienza unica della 1000 Miglia e a raccontare, lungo il percorso, il valore storico e umano custodito dall’Esercito Italiano.

Alfa Romeo 6C 2500 Coloniale del 1942

La presenza della Forza Armata alla manifestazione rappresenta non soltanto un omaggio alla tradizione automobilistica nazionale, ma anche un’occasione di incontro con i cittadini e con le comunità locali attraversate dalla corsa, in un viaggio ideale che unisce memoria e spirito di servizio.

Attraverso la partecipazione alla 1000 Miglia 2026, l’Esercito Italiano rinnova il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico nazionale, promuovendo al contempo i valori di dedizione, professionalità e coesione che da sempre ne contraddistinguono l’azione al servizio del Paese.

Fiat “Campagnola” del 1951

Fonte: Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”






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