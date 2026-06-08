L’Italia U21 batte 1-0 l’Albania in amichevole, decide il gol di Calvani

FONTANAFREDDA (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 vince contro l’Albania nell’amichevole giocata a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Gli azzurrini di Carmine Nunziata, scesi in campo con un undici quasi tutto Under 20 con qualche reduce non convocato in Nazionale maggiore da Silvio Baldini, battono 1-0 i pari età dell’Albania nonostante una prestazione non scintillante. Primo tempo sottotono di Zeroli e compagni, mentre nel secondo fanno la differenza i cambi di Nunziata. Il match winner lo trova il difensore del Frosinone Calvani (63′), imbucato dall’esterno del Catanzaro Alesi dopo uno splendido controllo a seguire. L’Italia Under 21 sarà impegnata nel mese di ottobre con Armenia (1 ottobre) e Polonia (5 ottobre) nelle ultime due giornate del girone di qualificazione agli Europei di categoria nel 2027. Avvio contratto e con tante sbavature degli azzurri, che non riescono a far prevalere la loro superiorità tecnica. Nei primi venti minuti è l’Albania a rendersi pericolosa, con un colpo di testa di Toma di poco fuori e una conclusione di Perndreca respinta da Torriani. Alla mezz’ora inizia ad entrare in partita l’Italia, che prova a colpire con l’esterno del Bari Rao. Poche occasioni nel finale di frazione, con l’Albania che conserva lo 0-0 fino all’intervallo. Tanti cambi per Nunziata in uscita dagli spogliatoi con ben sei sostituzioni nello slot disponibile prima dell’inizio del secondo tempo. Aumenta la qualità in campo degli azzurrini, che prendono in mano il pallino del gioco ma non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Simoni. Al primo vero squillo arriva il vantaggio dell’Italia: Moruzzi imbuca per Alesi, dopo un grande controllo a seguire l’esterno del Catanzaro mette in mezzo per Calvani, che a porta vuota non può sbagliare per l’1-0 al 63′. Al 74′ ci provano ancora gli azzurrini, vicini al raddoppio con un bel sinistro dalla lunga distanza di Moruzzi. Poche occasioni nel finale, con i ragazzi di Nunziata che conservano l’1-0 fino al triplice fischio di Smajc.

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