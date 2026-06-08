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“Arte, cultura e giovani: PaggeriaArte riapre con tante mostre ed eventi speciali in arrivo. Vogliamo fare di PaggeriaArte un luogo capace di dialogare con i grandi circuiti dell’arte contemporanea, mantenendo al centro i giovani talenti e offrendo agli artisti under 35 una vetrina di livello assoluto. È per noi un grande onore avere in squadra un curatore del calibro di Nicolas Ballario: la sua energia, la sua visione e la sua competenza saranno fondamentali per rafforzare il profilo internazionale del progetto e creare nuove opportunità di crescita e confronto per gli artisti emergenti.”

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini annuncia la prossima riapertura dello spazio espositivo in piazzale Della Rosa ed il progetto artistico a cura di Nicolas Ballario.

PaggeriaArte, lo storico spazio espositivo del Comune di Sassuolo situato proprio di fronte al Palazzo Ducale, si appresta così a riaprire al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato dai fondi PNRR.

Grazie a un ulteriore finanziamento di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dedicato alla promozione dei progetti under 35, l’Amministrazione Comunale lancia una nuova ed ambiziosa stagione artistica affidando la cura del progetto proprio a Ballario, noto esperto d’arte, giornalista e volto televisivo, con l’obiettivo di trasformare lo spazio in un punto di riferimento culturale di livello nazionale e internazionale. La programmazione spazierà da grandi mostre fino a format dinamici e innovativi, mantenendo un legame profondo con il territorio attraverso un focus sulla ceramica – materiale d’eccellenza del distretto sassolese – e il sostegno alla creatività giovanile in collaborazione con Aicc, Confindustria Ceramica e GAE (Giovani artisti Emilia Romagna).

Il format “Only One” e l’anteprima con Damien Hirst

La grande novità della stagione è il format “Only One”: eventi lampo che prevedono l’esposizione di capolavori di artisti di fama mondiale per una sola giornata o per un unico fine settimana. Questi appuntamenti saranno arricchiti da talk, dibattiti ed eventi collaterali progettati per avvicinare il pubblico ai linguaggi dell’arte contemporanea.

“Poter contare su un esperto come Nicolas Ballario per la cura di questo percorso – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – è una certezza di qualità e innovazione. Con lui vogliamo osare e proporre formule nuove: la nostra volontà è proprio quella di proseguire con decisione sulla strada del format ‘Only One’, soprattutto dopo lo straordinario successo e l’entusiasmo riscossi dall’esposizione per un solo giorno della Marilyn di Andy Warhol in occasione dell’inaugurazione della Biblioteca”.

Il debutto ufficiale della Paggeria rinnovata avverrà nel weekend di sabato 27 e domenica 28 giugno proprio con un appuntamento “Only One”, che vedrà protagoniste le opere di una delle figure più celebri, celebrate e discusse dell’arte globale: Damien Hirst.

La programmazione autunnale: Julian Schnabel e Pietro Moretti

Dopo la pausa estiva, a settembre, Paggeria Arte entrerà nel vivo della programmazione espositiva a lungo termine con una doppia mostra dal respiro internazionale e generazionale. Lo spazio ospiterà infatti un dialogo visivo ravvicinato tra le opere del regista e pittore statunitense Julian Schnabel e quelle del giovane artista italiano Pietro Moretti.

Workshop, formazione e valorizzazione della ceramica

Paggeria Arte non sarà solo un luogo da visitare, ma uno spazio da vivere a 360 gradi. Il progetto culturale prevede infatti un ricco calendario di workshop, laboratori e iniziative collaterali. Grande attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni di creativi e alla sperimentazione artistica legata alla ceramica, con l’obiettivo di valorizzare e reinterpretare la tradizione manifatturiera locale in chiave rigorosamente contemporanea.