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Promozione di iniziative a sostegno dei consumatori, sostegno alle loro associazioni. L’obiettivo? Promuovere una cultura del consumo consapevole e tutelare i cittadini contro le forme di pubblicità ingannevole.

La commissione Politiche economiche presieduta da Luca Giovanni Quintavalla ha approvato il piano 2026-2027 per la tutela dei consumatori: una serie di attività per le quali la Regione stanzia risorse complessive a 600 mila euro, egualmente ripartite sui due anni.

Scorrendo il programma dei lavori si evidenzia la continuità con quanto fatto negli anni passati: si confermano, infatti, come prioritarie attività quali la promozione della cultura del consumo consapevole, con riferimento, prioritariamente alle fasce deboli e meno protette della popolazione nonché, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nei confronti delle nuove generazioni, quali futuri consumatori.

Una rinnovata attività è prevista anche per l’informazione e la sensibilizzazione all’utilizzo responsabile del denaro, per promuovere una cultura finanziaria e del risparmio con particolare attenzione ai temi dell’indebitamento e l’informazione in merito ai diritti degli utenti all’accesso ed alla fruizione dei servizi pubblici, con particolare attenzione all’accessibilità digitale e al digital divide.

Soddisfazione per il programma è stata espressa da Vincenco Paldino (Civici) per il quale “l’Emilia-Romagna conferma la propria attenzione ad un tema fondamentale come quello della tutela dei consumatori e il contrasto alle truffe. Bisogna investire per il contrasto al digital divide perché spesso le truffe on line colpiscono proprio chi ha una scarsa preparazione all’uso delle nuove tecnologie”.

Per Alessadro Aragona (FdI), invece, servirebbe maggiore chiarezza sugli obiettivi e le modalità di attuazione del programma. “C’è dentro di tutto, dal contrasto alle truffe on line all’educazione all’attività nel campo finanziario”, spiega Aragona che chiede anche chiarezza sui risultati del programma.