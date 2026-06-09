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L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione I Portici di Medicina, presenta la 5° edizione di Carmine DiVino, l’appuntamento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio che si terrà venerdì 12 giugno dalle ore 20 nel suggestivo chiostro del Palazzo comunale, in via Libertà 103.

Anche quest’anno, l’iniziativa conta sul sostegno degli sponsor BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Confcommercio Bologna e Scatolificio Medicinese, che contribuiscono alla realizzazione di un evento atteso e apprezzato.

Un percorso tra gusto, tradizione e cultura

Carmine DiVino si propone come un viaggio alla scoperta dei sapori autentici del territorio, capace di coniugare enogastronomia, valorizzazione del patrimonio storico e intrattenimento musicale in una cornice di grande fascino.

La serata sarà dedicata alla degustazione di vini, birre artigianali, gin e salumi di qualità, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente pensata per appassionati, curiosi e amanti delle eccellenze locali.

Protagonisti dell’evento saranno alcune importanti realtà del panorama vitivinicolo: Azienda Agricola Zanardi Alessandro, Palazzo di Varignana, Cantina Cusumano, Tenuta Masselina, Cantina Montezovo e Cantina Mingazzini. Ogni produttore presenterà una selezione delle proprie etichette più rappresentative, permettendo ai partecipanti di conoscere storie, tradizioni e peculiarità che caratterizzano ogni calice.

Ad arricchire ulteriormente il percorso degustativo saranno Elly’s Gin, con il suo gin artigianale 100% italiano ispirato ai profumi delle botaniche raccolte durante i viaggi dei suoi fondatori, Birra di Mezzo che proporrà una selezione di birre artigianali locali.

Non mancheranno i sapori della tradizione gastronomica locale grazie alla selezione di salumi proposta dal Centro Carni di Medicina, accompagnata dalla professionalità e dall’esperienza di Mirco Landi e del suo staff.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà la musica dell’AfterGlow Acoustic Duo, che accompagnerà le degustazioni con un raffinato repertorio dal vivo per violino e chitarra, creando il perfetto connubio tra musica, convivialità e gusto.

Per partecipare all’evento saranno disponibili due formule di degustazione acquistabili direttamente sul posto: 3 degustazioni a 12 euro, 5 degustazioni a 18 euro.

Carmine DiVino si conferma un’occasione speciale per incontrare produttori e professionisti del settore e lasciarsi conquistare da profumi, sapori e note musicali in una serata all’insegna della convivialità.