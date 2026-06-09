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Sabato 13 giugno il centro storico di Castelnovo di Sotto ospiterà l’edizione 2026 del Castelfood Festival, iniziativa promossa dall’associazione dei commercianti Botteghe della Rocca, con il patrocinio del Comune e la partecipazione delle attività commerciali e delle associazioni del territorio.

Protagonista della serata sarà innanzitutto la gastronomia locale, con numerosi punti ristoro che proporranno specialità del territorio e diverse proposte enogastronomiche. Ad animare il percorso del gusto saranno Ruspaggiari & Donelli, Bar Ai Portici, Forno Bakery, Rizzi & Andreotti, Botteghe della Rocca, Bottega dei Sapori Mediterranei, Bar Centrale, Amici del Birrino, Ristorante Nueva Patagonia e Al Castlein. Per l’occasione i negozi resteranno aperti.

Ad accompagnare il pubblico nel corso della serata sarà anche un ricco programma di intrattenimento. Alle ore 21, in Piazza Prampolini, si esibiranno i Piudeksè, mentre alle 21.30, in Largo Garibaldi, sarà protagonista la danza con le esibizioni della scuola LG Evolution.

Gran finale dalle ore 22.30 in Piazza Prampolini con Bombonera, che trasformerà il cuore del paese in una grande pista da ballo all’aperto.

Sabato sarà di nuovo “Castelnovo tra i colori”

La mostra, dedicata all’arte Naif, sarà all’interno della chiesa della Madonna

Sarà inaugurata sabato 13 giugno, alle ore 18, nella Chiesa della Beata Vergine della Misericordia di Castelnovo di Sotto, la 7ª edizione della mostra “Castelnovo tra i colori”, organizzata dall’Associazione Culturale Tricolore. L’edizione 2026 sarà dedicata all’arte naïf.

L’esposizione sarà visitabile dal 13 al 28 giugno 2026, con apertura il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30, e il lunedì dalle 10 alle 12.

In occasione dell’inaugurazione e della concomitanza con il Castelfood Festival, è prevista anche un’apertura straordinaria serale sabato 13 giugno dalle ore 20 alle 22.