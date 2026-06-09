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Sono ormai alle battute finali i lavori per la nuova sede del Centro per l’Impiego di Scandiano. Questa mattina il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Baschieri, accompagnati dal dirigente dell’Area Tecnica Matteo Nasi, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento.

L’opera, dal valore complessivo di circa 520 mila euro, è finanziata attraverso fondi nazionali destinati al potenziamento dei Centri per l’Impiego. Il 95% dell’investimento è sostenuto dall’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, mentre il restante 5% è a carico del Comune di Scandiano. Servirà tutti i Comuni dell’Unione Tresinaro-Secchia.

La nuova struttura, completamente rinnovata, ospiterà 10 uffici, 11 postazioni di lavoro individuali, una sala riunioni, una sala d’attesa per gli utenti, servizi separati per dipendenti e pubblico e un locale relax con cucinotto dedicato al personale. Spazi progettati per garantire una migliore qualità del lavoro e dell’accoglienza, in una sede moderna, accessibile e funzionale.

Al termine dei lavori l’immobile, che resterà di proprietà comunale, sarà concesso gratuitamente per 29 anni all’Agenzia Regionale per il Lavoro, che vi insedierà il nuovo Centro per l’Impiego con una funzione di carattere distrettuale, a servizio dell’intero territorio dell’Unione Tresinaro Secchia.

«Con questo intervento – commenta il sindaco Matteo Nasciuti – mettiamo a disposizione del territorio una struttura adeguata alle nuove sfide delle politiche attive del lavoro. Non si tratta semplicemente di trasferire un servizio, ma di creare le condizioni affinché persone e imprese possano trovare un punto di riferimento più efficiente e organizzato. Inoltre valorizziamo un immobile pubblico, che rimane patrimonio della comunità, grazie a un investimento che per il Comune ha comportato un impegno economico molto contenuto rispetto al valore complessivo dell’opera. E così facendo, risparmieremo l’affitto che paghiamo nei locali attuali».