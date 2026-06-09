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In merito agli articoli apparsi su alcuni organi di stampa, la società Esseti smentisce categoricamente quanto riportato e precisa alcuni aspetti fondamentali della vicenda.

I biglietti venduti attraverso i canali ufficiali sono sempre stati in linea con la capienza autorizzata del locale. Non vi è stato pertanto alcun superamento dei limiti previsti né alcuna situazione di sovraffollamento riconducibile alla biglietteria ufficiale.

Al fine di consentire la partecipazione anche a coloro che non erano riusciti ad acquistare il biglietto nei tempi utili, il locale aveva deciso, in via del tutto eccezionale, di prolungare l’orario dell’evento di ulteriori quattro ore rispetto alla normale durata di una serata in discoteca. Questa scelta avrebbe consentito un accesso scaglionato e una migliore gestione dei flussi di ingresso.

Al termine del primo turno, a numerosi ragazzi è stato inoltre comunicato che avrebbero potuto rientrare senza alcun costo aggiuntivo, in quanto vi era ancora disponibilità all’interno della struttura.

Tutti gli acquirenti dei biglietti acquistati direttamente tramite il link ufficiale del locale erano stati preventivamente informati delle modalità di accesso e dell’orario dello show sia attraverso i canali social sia tramite comunicazioni e-mail.

La società precisa inoltre di aver richiesto, nelle settimane precedenti all’evento, un aumento della capienza autorizzata, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari. Tale richiesta è stata tuttavia respinta soltanto la mattina stessa dell’evento.

Ribadiamo quindi che la biglietteria online gestita direttamente dal locale ha sempre operato nel pieno rispetto della capienza ufficialmente autorizzata e delle normative vigenti.

La società inoltre, attraverso TicketSms, sta provvedendo al rimborso di coloro che non hanno potuto partecipare alla serata e questo a riprova della correttezza e trasparenza del proprio personale.

La società Esseti si riserva di tutelare la propria immagine e i propri interessi nelle sedi opportune nei confronti di chiunque diffonda informazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti.