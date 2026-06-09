Cup e Saub, alcune modifiche all’apertura degli sportelli dal mese di giugno e per tutta la durata del periodo estivo.
DISTRETTO GUASTALLA: dal mese di giugno fino a metà settembre lo Sportello Cup/Saub di Guastalla sarà aperto all’utenza dalle ore 7 alle ore 13 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7 alle ore 12 il sabato;
DISTRETTO CORREGGIO dal mese di giugno fino al 12 settembre lo sportello Cup/Saub di Correggio sarà aperto all’utenza dalle ore 7 alle ore 13 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 12 il sabato;
DISTRETTO CASTELNOVO NE’ MONTI dal 3 al 29 agosto lo sportello Cup/Saub di Castelnovo né Monti è aperto dalle ore 7 alle ore 13 dal lunedì al sabato;
DISTRETTO SCANDIANO: dal 15 giugno al 12 settembre gli sportelli Cup/Saub del Distretto osserveranno il seguente orario estivo:
Sportello Cup/Saub di Scandiano: apertura al pubblico dal lunedi al venerdì 7.40 -13 e sabato dalle 8 alle 12 con ultimo numero erogato alle 11.45;
Sportello Cup/Saub di Rubiera: apertura al pubblico mercoledì 7.40 -13 e sabato dalle 8 alle 12 con ultimo numero erogato alle 11.45;
DISTRETTO MONTECCHIO: nessuna variazione;
DISTRETTO REGGIO EMILIA: nessuna variazione.