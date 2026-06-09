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Si parlerà di ricerca partecipata all’auditorium del Core giovedì 11 giugno dalle 16:30. “La tua opinione conta: facciamo ricerca insieme!” è il titolo del prossimo appuntamento nel calendario delle celebrazioni del decennale CORE, un incontro gratuito e aperto alla cittadinanza che condurrà i partecipanti in un percorso dinamico e interattivo.

Insieme a ricercatori e ricercatrici, professionisti sanitari, associazioni e cittadini che collaborano si andrà alla scoperta del significato di ricerca partecipata per scoprire come le diverse esperienze e competenze, se messe insieme, aiutano a co-progettare uno studio scientifico.

Questo spazio di incontro, organizzato dall’Azienda USL-IRCCS insieme alle associazioni di volontariato Lilt, Andos, Apro e Aibat è pensato per aprire e spiegare meglio il mondo della ricerca scientifica, con l’obiettivo di costruire salute e cura in un approccio partecipativo.