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Sulla A1 Milano-Napoli, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud, sono terminati, in anticipo rispetto al programma, i lavori di posa cavi; di conseguenza, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno:

Sulla A1 Milano-Napoli:

è stata annullata la chiusura del tratto Casalpusterlengo-allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata verso Bologna di Casalpusterlengo e l’entrata di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni.

Regolarmente aperta anche l’area di servizio “Somaglia ovest”;

è stata annullata la chiusura del tratto allacciamento D21 Diramazione Fiorenzuola-Casalpusterlengo, verso Milano.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le aree di servizio “Arda est” e “Somaglia est”;

è stata annullata la chiusura uscita stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

è stata annullata la chiusura dell’entrata stazione di Piacenza sud, in entrambe le direzioni.

Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud:

è stata annullata la chiusura immissione sulla Complanare di Piacenza sud.

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Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Terre di Canossa Campegine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, SS9 via Emilia verso Parma, SS9var fino all’uscita 6, SS343 e rientrare in A1 verso Milano alla stazione di Parma;

per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine, verso Milano e dell’uscita per chi proviene da Milano: Parma;

per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine, verso Bologna: Reggio Emilia.

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Per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiuso il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), in direzione della stazione di Sasso Marconi.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto Sasso Marconi-Sasso Marconi nord: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo esterno di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Nuova Porrettana e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi nord;

per la chiusura del Raccordo esterno di Sasso Marconi, percorrere la SP325 Val di Setta.