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Il Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana, in occasione dei 4 anni della sua approvazione, propone due giornate – il 10 e l’11 giugno – di approfondimenti sui temi della crisi occupazionale femminile dopo la gravidanza e del superamento degli stereotipi di genere.

Mercoledì 10 giugno alle ore 10.30 in sala Rossa, Emily Clancy, responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana e vicesindaca del Comune di Bologna, incontrerà la stampa per illustrare ultime le azioni svolte dal Piano per l’Uguaglianza e la campagna di comunicazione “Pari opportunità – magari”, promossa dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana e realizzata in collaborazione con CHEAP.

La due giorni prende il via mercoledì 10 giugno con “Pari opportunità – magari”, giornata dedicata al contrasto del fenomeno delle dimissioni volontarie nei primi anni di vita di figlie e figli e al sostegno alla conciliazione vita lavoro. Il programma prevede la presentazione della campagna di comunicazione promossa dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana e realizzata in collaborazione con CHEAP e del rapporto “Le Equilibriste 2026”, promosso da Save the Children.

Sono previsti inoltre gli interventi della Consigliera di Parità della Città metropolitana, dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, nell’ambito del Protocollo per la promozione della conciliazione sottoscritto con la Città metropolitana di Bologna.

Giovedì 11 giugno con il titolo “Donne e lavoro: superare stereotipi, ostacoli e creare opportunità” si affronta il tema del superamento degli stereotipi di genere e della riduzione del divario di genere, con particolare attenzione all’inclusione e all’accesso delle donne alle posizioni di leadership e all’imprenditorialità come valore sociale. Sono previsti contributi dell’Università di Bologna sul contrasto agli stereotipi nel mondo professionale, e la presentazione delle esperienze di Women on Board, delle azioni promosse nell’ambito della rete READI e degli Ordini professionali e del Comitato unitario dei professionisti e delle professioniste dell’Emilia-Romagna (CUP-ER), della Rete Women, di PMG Italia e dei Centri Antiviolenza del territorio. Sarà occasione per confrontarsi anche con le esperienze promosse a livello territoriale.

Il programma delle due giornate è frutto della sinergia tra le azioni del Piano per l’Uguaglianza, la Rete READI e il nuovo Piano strategico metropolitano Bologna 2050, che vede la Parità dei generi come tematica trasversale che guida il percorso di costruzione del nuovo PSM.

Entrambe le giornate si svolgono dalle 9 alle 13 nella Sala del Consiglio della Città metropolitana (Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13 – Bologna).