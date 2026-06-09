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Nella mattinata di lunedì 8 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Vergato, l’Amministrazione comunale ha accolto con grande orgoglio il rugbista vergatese Nicolò D’Amico, reduce dalla vittoria dello Scudetto 2025/2026. Pilone del Valorugby Emilia, Nicolò ha conquistato il titolo nazionale lo scorso 2 giugno nella finale di Padova contro il Petrarca Rugby, a coronamento di una stagione sportiva che ha visto il club reggiano aggiudicarsi anche la Coppa Italia. Per loro si tratta del primo storico campionato.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte il Sindaco Giuseppe Argentieri, il Consigliere delegato allo Sport Roberto Giusti, il Vicesindaco Stefano Pozzi e l’Assessore alla Cultura Amleto Gardenghi, l’atleta ha raccontato la sua storia sportiva e il percorso che lo ha portato a raggiungere i massimi livelli dello sport italiano, esprimendo inoltre sincera gratitudine per il grande affetto ricevuto dalla cittadinanza negli scorsi giorni.

L’Amministrazione comunale ha conferito a D’Amico un attestato al merito sportivo, volto a premiare l’eccellenza dei risultati conseguiti e la valorizzazione della sua comunità in ambito sportivo nazionale. Contestualmente, lo stesso Nicolò ha consegnato la propria maglia celebrativa della vittoria del campionato 2025/2026 al Comune, indossando per l’occasione le medaglie dei due titoli stagionali vinti sul campo.

Nato a Bologna il 20 ottobre 1993 e cresciuto a Vergato, Nicolò D’Amico ha iniziato l’attività agonistica in Appennino, precisamente a Porretta Terme, per poi proseguire il proprio percorso tra il bolognese e varie zone d’Italia. Ha infatti indossato le divise di San Donà, Rovigo, Calvisano e Petrarca (con cui ha vinto il suo primo scudetto nel 2024), fino all’approdo nell’ultimo anno al Valorugby. Nel 2023 ha inoltre registrato la convocazione con la selezione della Nazionale Emergenti.

“Sono cresciuto qui, dove ho studiato e passato la mia infanzia. Verso i 13-14 anni ho iniziato a spostarmi tra Bologna e Modena per inseguire il mio sogno di giocare a Rugby, visto che purtroppo in Appennino non c’erano squadre che lo praticassero se non per qualche anno a Porretta. Ricordo ancora quando rientravo a Vergato da Modena a tarda notte con il borsone in spalla e la mattina dopo dovevo andare a scuola. Non ho mai mollato, ho fatto tanti sacrifici e ho dedicato tantissimo a questo percorso, e posso dire che ne è assolutamente valsa la pena. Quest’anno a Reggio Emilia ho trovato una vera e propria famiglia, dentro e fuori dal campo. Abbiamo conquistato prima la Coppa Italia (2^ titolo in bacheca per la società) e il primo storico Scudetto, portando così in Emilia-Romagna due titoli che storicamente si sono quasi sempre contesi Rovigo e Padova. Una soddisfazione indescrivibile.

Oggi ci tengo in particolar modo a ringraziare l’Amministrazione comunale per questo gentilissimo pensiero e per questa premura nei miei confronti, e voglio ringraziare anche tutta la comunità di Vergato che in questi giorni, tramite i social e in privato, mi ha rivolto un una vicinanza meravigliosa quanto inaspettata, sono davvero emozionato e orgoglioso per tutto questo calore”.

“Da vergatese, da sportivo e da amministratore – racconta il Consigliere delegato allo Sport, Roberto Giusti – provo una grande emozione nel poter celebrare e ringraziare personalmente Nicolò per quanto ottenuto fino ad oggi. Il suo percorso è la dimostrazione lampante di come il lavoro, la fatica e la dedizione paghino sempre alla lunga. Sarebbe bellissimo se lui diventasse un punto di riferimento per i più giovani del territorio, un esempio concreto di come la costanza e l’impegno possano trasformare i sogni in realtà. Vergato ha storicamente dato i natali a campioni dello sport di livello locale, nazionale e internazionale: Nicolò è l’ultimo in ordine di tempo di una lista lunghissima, e grazie a lui la nostra tradizione prosegue con grande lustro. Come Amministrazione era doveroso dare risalto e rilevanza a questo suo successo, sia come persona che come sportivo, e la nostra comunità ha risposto in maniera straordinaria, commentando e acclamando ovunque la sua vittoria e la sua storia.

Lo sport ci dimostra ancora una volta come sappia davvero unire e riunire le persone, e questo lo vediamo nel grande con le Olimpiadi o i Tornei internazionali davanti alla TV, e lo abbiamo visto nel nostro piccolo, dov’è tutta la cittadinanza si è unita all’unisono per festeggiare il nostro concittadino Campione d’Italia. Per me è un privilegio aver condiviso di persona con lui questo suo percorso, e averlo potuto omaggiare con questo attestato al merito sportivo: non capita tutti i giorni di avere a Vergato un Campione d’Italia”.

Attraverso i social, il Comune di Vergato ha commentato così la mattinata:

“Quello di oggi è stato un momento di grande condivisione e confronto, durante il quale il rugbista vergatese ha raccontato la sua storia sportiva e ha espresso profonda emozione e gratitudine per il calore, il sostegno e l’entusiasmo manifestati dall’intera comunità nei suoi confronti. Per celebrare questa memorabile annata e ringraziarlo per aver rappresentato con orgoglio la nostra comunità, con grande soddisfazione l’Amministrazione comunale ha premiato l’atleta con un attestato al merito sportivo. Da parte sua, Nicolò ha voluto omaggiare il Comune consegnando la maglia celebrativa della vittoria dello scudetto 25/26.

Il Comune di Vergato e la cittadinanza tutta rinnovano i più vivi e sinceri complimenti al Campione d’Italia Nicolò D’Amico per la straordinaria stagione vissuta, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua vincente carriera rugbistica”.