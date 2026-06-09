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Nella giornata di oggi si sono concluse negli stabilimenti di Sassuolo e Rubiera le assemblee sindacali dove i lavoratori hanno votato all’unanimità l’approvazione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale Kerakoll Spa, importante azienda dell’industria chimica che oggi occupa oltre 700 lavoratori.

La trattativa, durata diversi mesi, ha prodotto importanti e non scontati risultati.

L’accordo che conferma relazioni industriali consolidate ed avanzate introduce elementi di assoluta novità tra cui l’istituzione di Commissioni Tecniche Paritetiche permanenti (composte da Rappresentanti Aziendali e Rappresentanti Sindacali) di confronto su materie importanti: orari di lavoro e riduzione oraria, conciliazione tempi di vita/lavoro, smart working, flessibilità, polivalenza e salute e sicurezza. Tali Commissioni potranno contare anche sul coinvolgimento e contributo di soggetti esterni utili alla discussione e alle proposte di miglioramento.

Nel nuovo accordo viene confermato e regolamentato lo strumento dello smart working, sul quale l’azienda continua ad investire, nonostante vi sia la tendenza, a nostro avviso sbagliata, da parte di diverse imprese a dismettere tale modalità di lavoro.

Viene normata e regolamentata la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time per casistiche particolari (assistenza e cura, maternità, formazione, vicinanza all’età pensionabile).

E’ stato migliorato e ampliato l’istituto della flessibilità degli orari di lavoro in entrata e in uscita.

Nell’intesa raggiunta, risulta rilevante l’aspetto economico. Vengono riconosciuti ulteriori elementi economici che valorizzano la professionalità e la polivalenza. Vengono istituite nuove indennità di mansione ed aumenta il contributo a carico dell’azienda su previdenza complementare e sanità integrativa.

Viene rinnovato l’impianto del premio di risultato che vede l’erogazione di ulteriori premi annuali aggiuntivi, e complessivamente può raggiungere una media di 4-5.000 euro annui lordi.

Nell’ambito dei diritti individuali, oltre a diritti già acquisiti nei precedenti rinnovi, si aggiungono ulteriori elementi tra cui permessi retribuiti aggiuntivi per la formazione e il diritto allo studio, per assistenza, per visite mediche di familiari, per inserimento di figli al nido e alla scuola materna, vengono allargate le casistiche per i permessi per lutto.

Anche in merito al tema delle stabilizzazioni l’accordo prevede l’impegno dell’azienda ad anticipare le tempistiche rispetto a quanto previsto dalla normativa sui contratti somministrati.

I sindacati Filctem Cgil di Modena e Reggio Emilia e la Rsu considerano il risultato ottenuto importante e non scontato sia per il delicato momento storico sia per il quadro internazionale di profonda instabilità economica.

L’intesa raggiunta che ha soddisfatto l’obiettivo di trovare un giusto equilibrio tra elementi aggiuntivi della retribuzione, qualità del lavoro e partecipazione attiva dei lavoratori, può, a nostro avviso, rappresentare un utile modello per la contrattazione di secondo livello.