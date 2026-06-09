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Tutto è nato alla fine del 2025, quando durante una normale ispezione di un negozio in zona Bolognina da parte della Polizia Locale, l’esercente è stato sorpreso a vendere bigiotteria e accessori moda come collane, orecchini e ciondoli, riportanti i marchi di importanti case di moda francesi e statunitensi.

Dopo il sequestro del materiale, denunciata la titolare per i reati di ricettazione e contraffazione, le indagini sono proseguite sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bologna fino a individuare i fornitori della merce, vale a dire alcune imprese con sede e magazzini fuori regione, più precisamente in Veneto e in Toscana. Così, nei giorni scorsi, su disposizione della dottoressa Francesca Rago, Sostituto Procuratore della Repubblica e coordinatrice delle indagini, il reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale ha proceduto con le perquisizioni delle imprese individuate, grazie ad un’operazione complessa e coordinata.

Gli agenti sono partiti all’alba da Bologna con due squadre e hanno raggiunto i quattro luoghi da perquisire, due a Padova e due a Sesto Fiorentino, per poi procedere contemporaneamente alle quattro perquisizioni, in coordinamento con le Polizie Locali dei due comuni interessati.

L’operazione, durata l’intera giornata, ha consentito di individuare e sequestrare circa 350 accessori di moda, tutti contraffatti, e di denunciare un’altra persona per ricettazione e contraffazione, mentre sono in corso le indagini per individuare gli altri responsabili.