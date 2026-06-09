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Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano sono intervenuti d’urgenza in via Giuseppe Mazzini, all’altezza del civico 9, a seguito della segnalazione da parte del personale sanitario del 118 per un investimento pedonale. Sul posto è stata inviata una pattuglia della locale Tenenza per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione dell’evento, un’autovettura Opel Mokka, condotta da un uomo di 37 anni di Reggio Emilia, ha investito un pedone, un uomo di 34 anni residente a Scandiano. Il pedone è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato a bordo di un’ambulanza presso il Pronto Soccorso di Reggio Emilia per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, da quanto si apprende, il ferito non si trova in pericolo di vita. I militari hanno provveduto a identificare i soggetti coinvolti e a eseguire gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.