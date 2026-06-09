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Nel parco di via Treptow, a botteghe, il 13 giugno, sarà inaugurata una nuova panchina inclusiva, personalizzata, donata da Avis Albinea al Comune.

La panchina è stata progettata per essere accessibile a tutti e favorire la socializzazione.

Ma non è tutto perché per ricordare l’importanza vitale della donazione di sangue, l’amministrazione ha autorizzato l’apposizione di targhette informative dell’Avis su altre due panchine già esistenti nel territorio di Albinea: quella nel parco di via Ligabue e quella in piazza Caduti Alleati (Villa Rossi).

Per sottolineare l’importanza di questo gesto è stata organizzata una camminata tra due “panchine Avis”.

Con partenza alle ore 17.30 in piazza caduti Alleati di Botteghe fino alla nuova panchina di via Treptow. Al termine ci sarà un piccolo aperitivo offerto ai partecipanti.