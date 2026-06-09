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Dall’11 al 14 giugno torna a Concordia sulla Secchia il Pork Factor, uno degli appuntamenti più attesi della Bassa modenese, capace di unire divertimento, tradizione e beneficenza in una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio. Organizzato dall’associazione di promozione sociale “IFDS”, il Pork Factor animerà Concordia sulla Secchia con quattro giornate ricche di appuntamenti, coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati provenienti da tutta la provincia e dalle aree vicine.

Il programma prenderà il via giovedì 11 giugno con il tradizionale Palio del Porco, la sfida tra le frazioni di Concordia. Venerdì 12 giugno sarà dedicato alla presentazione delle sette squadre protagoniste della manifestazione, mentre sabato 13 giugno andrà in scena l’attesissima Gara di Grigliate, quest’anno ispirata al tema delle serie TV, dove creatività, tecnica e passione per la cucina si sfideranno a colpi di brace. Per partecipare alla cena con formula “all you can eat” sarà necessario acquistare il braccialetto in prevendita presso i punti convenzionati, indicati sul sito ufficiale dell’evento www.porkfactor.it, fino ad esaurimento. La manifestazione si concluderà domenica 14 giugno con le premiazioni finali e uno spettacolo pirotecnico.

Il programma dell’evento prevede musica dal vivo, dj set, stand gastronomici e momenti di aggregazione pensati per tutte le età, in un clima di festa che da sempre rappresenta il marchio distintivo del Pork Factor. Radio Pico sarà, ancora una volta, media partner ufficiale dell’evento.

Il cuore della manifestazione resta, però, la solidarietà. Il ricavato dell’iniziativa sarà, infatti, devoluto a realtà impegnate nel sostegno e nella formazione dei bambini – come la scuola materna Muratori di Concordia – con particolare attenzione ai progetti dell’Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. Un impegno che negli anni ha permesso all’associazione organizzatrice di sostenere numerose iniziative sul territorio, confermando il valore sociale di un evento che continua a crescere grazie al lavoro di decine di volontari.

Il Pork Factor si conferma così un appuntamento capace di trasformare la voglia di stare insieme in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno, mantenendo vivi i valori di amicizia, condivisione e solidarietà che ne hanno decretato il successo.

Le parole di Lorenzo Malavasi, presidente IFDS (I Fiol d’la Schifosa) che è l’associazione organizzatrice dell’evento: “Il Pork Factor è molto più di una festa: è il risultato dell’impegno di tanti volontari che, con passione, sacrificio e spirito di squadra dedicano tempo ed energie per creare un evento capace di unire divertimento e solidarietà. Dietro a questi quattro giorni ci sono mesi di lavoro, amicizia e collaborazione, valori che rappresentano l’anima della nostra associazione. Siamo particolarmente orgogliosi di vedere sempre più giovani coinvolti nell’organizzazione, perché significa dare continuità a un progetto che negli anni è diventato un punto di riferimento per tutta la comunità. Il nostro obiettivo resta quello di trasformare momenti di festa e condivisione in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno, sostenendo importanti progetti dedicati ai bambini e alla ricerca”.

Le parole di Marika Menozzi, sindaca di Concordia sulla Secchia: “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al presidente Lorenzo Malavasi e a tutti i volontari dell’associazione I Fiol d’la Schifosa per la passione, l’impegno e l’entusiasmo con cui da oltre undici anni rendono possibile questo straordinario evento benefico. Il Pork Factor è diventato un appuntamento atteso e riconosciuto, capace di coinvolgere giovani, famiglie e visitatori provenienti da tutto il territorio, unendo convivialità, divertimento e solidarietà. Il valore di questa manifestazione va ben oltre l’aspetto gastronomico e ricreativo, che in ogni modo ogni anno si rinnova e si conferma di grande qualità: grazie al lavoro di centinaia di volontari, ogni anno si trasformano partecipazione e spirito di comunità in un aiuto concreto a favore di importanti progetti sociali e benefici. È questo il tratto distintivo che rende il Pork Factor un patrimonio prezioso per Concordia. Il Comune di Concordia sulla Secchia è orgoglioso di ospitare e sostenere questa iniziativa attraverso il patrocinio, la collaborazione degli uffici comunali e il supporto della Polizia Locale, affinché l’evento possa svolgersi nelle migliori condizioni di sicurezza e accoglienza. A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo quindi un grazie a tutti coloro che, con il proprio tempo e la propria dedizione, contribuiscono ogni anno al successo di questa bellissima festa”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.porkfactor.it