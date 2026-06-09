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Si è concluso con il 12esimo posto in classifica e la salvezza il primo campionato open serie A di ultimate frisbee della PGS Smile Rams Blu.

Al torneo hanno preso parte sedici squadre suddivise in due gironi da otto.

La squadra formiginese aveva terminato la prima fase all’ottavo e ultimo posto in classifica nel suo girone, ma nelle finali per il nono e sedicesimo posto ha conquistato le vittorie che le hanno garantito il dodicesimo posto e la salvezza.

Con questo risultato la PGS Smile Rams Blu, la cui spina dorsale è formata da giocatori formiginesi, ha superato in classifica Metacarpi (la formazione della polisportiva Nazareno) nel derby tra le due uniche compagini modenesi della massima serie del frisbee.

La PGS Smile ha anche una seconda squadra di frisbee (Rams White), che ha chiuso al 14 esimo posto il campionato di serie C.