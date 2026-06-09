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Una serata di musica, partecipazione e riconoscimento dell’impegno dei giovani del territorio. Si è svolto nei giorni scorsi a Casina il Young Vibes Festival, appuntamento che rappresenta il momento conclusivo del percorso annuale dei corsi di canto e strumenti musicali promossi all’interno dell’Istituto Comprensivo Carpineti-Casina.

L’evento ha visto salire sul palco gli studenti che durante l’anno hanno preso parte alle attività musicali, offrendo al pubblico un saggio finale capace di raccontare non solo i risultati raggiunti sul piano artistico, ma anche il valore educativo di un’esperienza che accompagna i ragazzi nella crescita personale e relazionale.

“Questo progetto, che il Comune sostiene con convinzione e continuità, rappresenta molto più di un’attività extrascolastica – sottolinea la vicesindaca Ilaria Cilloni –. La musica è uno straordinario strumento di ascolto, non soltanto musicale ma anche interiore, e allo stesso tempo è un importante veicolo di socializzazione, incontro e condivisione. Vedere tanti ragazzi esprimersi attraverso il linguaggio della musica è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità”.

La vicesindaca ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai docenti, alle famiglie e agli studenti che, con passione e dedizione, rendono possibile ogni anno la crescita della Scuola di Musica, diventata un importante presidio educativo e culturale per il territorio.

Nel corso dell’evento si è svolta anche la tradizionale consegna delle borse di studio dedicate alla memoria di Luca Chiarabini, giovane casinese che, grazie alla propria determinazione e alle proprie capacità, ha costruito un percorso imprenditoriale di successo mantenendo sempre un forte legame con la comunità locale.

“Ricordare Luca attraverso queste borse di studio significa valorizzare l’impegno, il merito e la capacità di guardare al futuro con coraggio e responsabilità – aggiunge Cilloni –. È un modo per trasmettere ai nostri giovani un esempio concreto di come la passione, la serietà e la determinazione possano trasformarsi in opportunità. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Chiarabini, che ogni anno rinnova la propria vicinanza a questa iniziativa contribuendo a mantenerne vivo il significato più profondo”.

Le borse di studio sono state consegnate agli studenti che si sono distinti per risultati scolastici e impegno nel percorso formativo, in un momento particolarmente sentito da tutta la comunità.

Il Young Vibes Festival ha così unito musica, riconoscenza e valorizzazione del talento giovanile, confermandosi un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, studenti e cittadini in una festa che guarda al futuro delle nuove generazioni. Con l’augurio di una serena estate, l’Amministrazione comunale ha dato appuntamento a settembre per l’avvio di nuove attività e nuovi percorsi dedicati ai giovani del territorio.