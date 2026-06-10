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È previsto per la metà di giugno, alla scuola media Fassi, in via Melvin Jones, l’avvio di un intervento di adeguamento antincendio che consiste principalmente nell’installazione di una nuova centrale antincendio. I lavori comprendono anche la revisione dell’impianto di rivelazione e allarme antincendio (Irai).

L’intervento ha un valore complessivo di 150 mila euro ed è realizzato con risorse del Pnrr, nell’ambito del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (Missione 4 Istruzione e ricerca, componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione), che ha finanziato interamente il progetto presentato dal Comune di Carpi a novembre 2025.

Contemporaneamente, nell’edificio che ospita la scuola Fassi prosegue anche l’intervento di miglioramento sismico, a completamento delle opere già realizzate qualche anno fa, iniziato la scorsa estate: nel 2025 i lavori, che vengono eseguiti solo nei mesi estivi per non interferire con le lezioni, hanno riguardato prevalentemente il piano terra del corpo principale della scuola, che risale alla metà degli anni Novanta. Quest’anno l’intervento, in partenza anch’esso a metà giugno, riguarda il primo piano, in particolare, saranno posate putrelle, catene e le relative assistenze, oltre ai necessari lavori di adeguamento degli impianti conseguenti alla realizzazione delle strutture di rinforzo.

La conclusione di entrambi i cantieri è prevista per la fine di agosto, prima della riapertura della scuola.