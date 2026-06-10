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La Casa della Comunità di Spilamberto può contare da oggi su una sala d’attesa più accogliente e confortevole grazie alla donazione di nuove sedute da parte dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Vignola.

Un gesto di generosità che testimonia ancora una volta la grande attenzione del volontariato e della comunità locale verso i servizi sanitari del territorio e verso le esigenze dei cittadini che ogni giorno frequentano la struttura.

Le nuove sedute contribuiscono a migliorare il comfort degli utenti e dei loro accompagnatori negli spazi di attesa della Casa della Comunità, rendendo l’accoglienza ancora più adeguata e funzionale. Un intervento concreto che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione degli ambienti dedicati ai cittadini, con l’obiettivo di offrire luoghi sempre più accoglienti e vicini alle persone.

L’Azienda USL di Modena desidera esprimere un sentito ringraziamento ad AVO Vignola per questa importante donazione e per il costante impegno che l’associazione dedica al sostegno delle strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio. Un contributo che conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, associazionismo e comunità locale, capace di generare benefici concreti per tutta la collettività.

“Questa donazione – dichiara Fabia Franchi, Direttrice del Distretto di Vignola – rappresenta un esempio significativo di come la partecipazione e la solidarietà del territorio possano contribuire a migliorare la qualità degli spazi e dei servizi a disposizione dei cittadini. Grazie ad AVO Vignola per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti della nostra comunità”.

La donazione si aggiunge alle numerose iniziative che negli anni hanno visto il volontariato locale affiancare l’Azienda sanitaria nel miglioramento degli ambienti di cura e accoglienza, confermando il forte legame tra il sistema sanitario pubblico e il tessuto associativo del territorio.