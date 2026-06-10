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Maranello e Le Mans saranno protagoniste di uno storico gemellaggio che ruoterà attorno alla loro vocazione motoristica internazionale.

Lo annunciano i sindaci delle due città, Luigi Zironi e Stéphane Le Foll, che nei giorni scorsi ne hanno parlato, insieme ai rispettivi staff e assessorati competenti, avviando di fatto un percorso condiviso che tra un anno, il 12 giugno 2027 in occasione della ‘24 Ore’ di Le Mans, culminerà in Francia nella formalizzazione ufficiale del gemellaggio.

“Abbiamo aderito a questo progetto e lo stiamo costruendo assieme a Le Mans con grande entusiasmo – spiega il primo cittadino maranellese Luigi Zironi -: ci sono potenzialità straordinarie in un legame tra due realtà che hanno così tanta passione per i motori nel loro dna, e la cui storia nel motorsport si è intrecciata innumerevoli volte attraverso il Mito Ferrari. Maranello e Le Mans nell’immaginario collettivo sono i santuari della velocità su pista, rappresentano l’ingegno e il fascino delle grandi sfide sulle quattro ruote. Questo gemellaggio può dunque aprire la strada ad opportunità molto interessanti per il nostro territorio, sia sul piano culturale che su quello turistico, per un dialogo che potrà arricchirsi di ulteriori sinergie anche sull’enogastronomia”.

“Sono convinto che questa base comune ci permetterà di costruire progetti ambiziosi e strutturati, capaci di rafforzare i legami tra le nostre comunità – sottolinea Stéphane Le Foll, sindaco di Le Mans -. La nostra passione condivisa per l’automobile costituirà un filo conduttore solido, in grado di iscrivere un gemellaggio tra le nostre due città nel lungo periodo, con l’adesione e l’impegno delle cittadine e dei cittadini dei nostri due territori.

Già a partire dal prossimo anno, avremo l’occasione di approfondire i nostri scambi attraverso incontri regolari, favorendo una migliore conoscenza reciproca delle nostre culture”.

“Tra gli obiettivi c’è poi le creazione di collaborazioni durature che possano coinvolgere nel tempo più generazioni – aggiunge Davide Nostrini, assessore di Maranello delegato alle Politiche europee -, per una cooperazione che possa tradursi per i nostri ragazzi anche in scambi scolastici, progetti educativi, culturali e formativi”.

La città di Le Mans conta oltre 146mila abitanti ed è capoluogo del dipartimento francese della Sarthe, nella regione dei Paesi della Loira. È nota nel mondo per la corsa automobilistica delle 24 Ore di Le Mans, che si svolge ogni anno intorno alla metà di giugno. L’edizione del 2027, durante la quale ci sarà la firma del gemellaggio con Maranello, sarà la 95esima.