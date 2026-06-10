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La passione per i motori, i grandi campioni delle due ruote e l’atmosfera unica della Motor Valley tornano protagonisti in Emilia-Romagna. Dal 12 al 14 giugno il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (Rn) ospiterà l’Emilia-Romagna Round del Campionato del mondo Motul Fim Superbike, uno degli appuntamenti più attesi della stagione e tradizionale giro di boa del mondiale.

Per la 33esima volta il circuito emiliano-romagnolo accoglierà il WorldSbk, confermandosi uno dei punti di riferimento internazionali della disciplina e una delle tappe più amate da piloti, team e appassionati. Un appuntamento che rinnova il legame tra il campionato e la Motor Valley dell’Emilia-Romagna, territorio che concentra eccellenze industriali, competenze tecnologiche e una cultura motoristica conosciuta in tutto il mondo.

L’evento, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è stato presentato oggi dall’assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, dal sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, e dal presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli.

Presenti il presidente di Santa Monica Spa, Luca Colaiacovo, il managing director del Misano World Circuit, Andrea Albani, il coo ed executive board member di Dorna Wsbk organization, Stefano Pacchioli, e una rappresentanza di piloti protagonisti del campionato: Nicolò Bulega (Aruba.it Racing-Ducati), Stefano Manzi (Gytr Grt Yamaha WorldSbk Team), Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), insieme a una delle protagoniste del WorldWcr Natalia Rivera del team Terra & Vita Grt Yamaha.

Il weekend emiliano-romagnolo avrà un significato particolare anche per i numerosi piloti della Riders’ Land che correranno davanti al pubblico di casa. A completare il programma sportivo sarà inoltre il quarto round stagionale del Fim Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWcr), che torna per il secondo anno consecutivo sul tracciato di Misano.

“L’Emilia-Romagna Round rappresenta molto più di una grande manifestazione sportiva- sottolinea l’assessora Frisoni-. È uno degli appuntamenti che meglio raccontano l’identità della nostra Motor Valley e che confermano il ruolo della nostra regione come capitale mondiale dei motori, contribuendo al tempo stesso a generare valore per il turismo, l’economia e l’attrattività dell’intero territorio. La presenza del Mondiale Superbike a Misano da oltre trent’anni testimonia la solidità di un rapporto costruito nel tempo e la credibilità che questa terra ha saputo conquistare sulla scena internazionale. Ogni anno questo appuntamento rinnova un legame profondo tra il campionato e una regione che ha fatto dei motori una parte importante della propria identità. Un legame alimentato dalla passione di migliaia di persone, dalla qualità delle strutture, dalla capacità organizzativa e da una tradizione che continua a evolversi e a guardare al futuro. È anche questa combinazione di passione, competenze e innovazione che consente all’Emilia-Romagna di essere riconosciuta nel mondo come uno dei luoghi simbolo del motorsport”.

“Il Campionato del Mondo Superbike rappresenta un patrimonio sportivo, turistico ed economico per Misano Adriatico e per l’intero territorio- afferma il sindaco Piccioni-. Il WorldSbk è un evento capace di richiamare migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero, generando importanti ricadute per il sistema dell’accoglienza e promuovendo nel mondo l’immagine di Misano e della Riviera romagnola. Grazie alla collaborazione con Misano World Circuit, Regione Emilia-Romagna, istituzioni e operatori del territorio, siamo pronti a vivere un altro grande weekend di sport e spettacolo, nel segno della passione per i motori che da sempre caratterizza la nostra comunità”.

“La Superbike torna al Misano World Circuit e l’attesa è sicuramente molto alta visti gli ottimi risultati di piloti e team italiani- dichiara il presidente della Fmi, Copioli-. Mi riferisco in particolare a Nicolò Bulega e alla Ducati, che guidano il campionato grazie a un’incredibile successione di vittorie ininterrotte, ma anche a tutti i nostri protagonisti che rendono questa serie avvincente sia nella classe regina che nelle altre categorie. Misano sarà teatro di un round sicuramente spettacolare e ricco di passione e sono felice che l’evento sia stato presentato presso la sede della Regione Emilia-Romagna, con la quale abbiamo stretto un accordo che tocca anche questo circuito. Ora non resta che lasciare la parola alla pista, perché mancano solo pochi giorni a una gara che ci regalerà grandi emozioni”.

“Ringrazio la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Misano Adriatico e la Fmi per il sostegno e la condivisione del percorso di sviluppo che stiamo portando avanti al Misano World Circuit- sottolinea Luca Colaiacovo, presidente di Stanta Monica Spa-. Veniamo da anni di importanti investimenti e stiamo continuando a migliorare infrastrutture, servizi e accoglienza con interventi che interessano l’area paddock, la Mwc Square e le tecnologie a supporto dell’organizzazione degli eventi. Oggi siamo un grande parco del motorsport, capace di valorizzare ogni manifestazione grazie a una forte sinergia con il territorio. Il WorldSbk rappresenta, insieme alla MotoGp, una parte fondamentale della nostra storia e continua a essere un appuntamento strategico per la promozione della Motor Valley e della Riviera romagnola nel mondo”.

“Quello tra Misano World Circuit e WorldSBK, che ospitiamo dal 1991, è un legame che si rafforza di anno in anno- afferma il managing director del Misano World Circuit, Albani-. La forza dell’evento è l’esperienza immersiva che viene offerta al pubblico e che a Misano World Circuit viene ulteriormente valorizzata dalla polifunzionalità della struttura che, negli ultimi anni, si è arricchita con la Mwc Square e i suoi servizi, il Res Tech Simulation Center e due campi da padel che saranno presto completati con spogliatoi e zona lounge. Grazie alla presenza del Centro tecnico federale della Fmi e della sede dell’Its Maker Academy che andremo ad inaugurare ufficialmente sabato, il circuito è diventato anche luogo in cui si formano i piloti del futuro e competenze meccaniche specializzate. Gli investimenti operati non hanno tralasciato la costante ricerca della sostenibilità, come dimostra la certificazione ISO20121 e i numerosi riconoscimenti ottenuti negli anni”.

“La crescita del WorldSbk- spiega il coo ed executive board member Dorna Wsbk Organization, Pacchioli- è il risultato di un percorso condiviso, guidato da una visione chiara e da un impegno costante nel rafforzare identità e valore del campionato, all’interno del quale Misano rappresenta molto più di una tappa: è un punto di riferimento, simbolo dell’evoluzione del WorldSbk attraverso un dialogo continuo, fondato sugli stessi valori e su una visione strategica condivisa, che rafforza nel tempo la solidità e la credibilità del cammino intrapreso. L’ingresso nella top 10 mondiale degli eventi sportivi sostenibili rappresenta una conferma dell’impegno concreto del WorldSbk nel campo Esg, iniziato nel 2024 con la prima certificazione ISO 20121 ‘Sistema di Gestione della Sostenibilità degli Eventi’”.

I numeri dell’Emilia-Romagna Round

Quello tra Misano World Circuit e il Campionato del mondo Superbike è un rapporto consolidato nel tempo. Delle 39 edizioni disputate dal 1986 a oggi, ben 33 si sono svolte sul circuito emiliano-romagnolo, che si colloca alle spalle dei soli impianti di Phillip Island, in Australia, e Assen, nei Paesi Bassi, per numero di appuntamenti ospitati. La tappa di Misano è inoltre una delle più seguite dell’intero calendario mondiale. L’edizione 2025 ha fatto registrare 76.063 spettatori, confermandosi tra gli appuntamenti più partecipati del campionato, con una platea televisiva media stimata in circa 10 milioni di telespettatori.

Significative anche le ricadute sul territorio: l’evento genera oltre 154mila presenze turistiche e un impatto economico superiore ai 28 milioni di euro. Negli ultimi dieci anni il numero di spettatori è cresciuto di oltre il 20%, grazie anche all’ampliamento dei servizi e delle attività proposte all’interno dell’impianto, dalla Mwc Square alle nuove aree dedicate all’accoglienza e all’intrattenimento.