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Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Anche nella serata dell’8 giugno scorso, i Carabinieri hanno eseguito un nuovo servizio coordinato di controllo del territorio nel Comune di Cavezzo, che ha interessato le aree urbane e periferiche, finalizzato al contrasto dei furti, danneggiamenti e al rafforzamento della sicurezza per i cittadini, con il controlo dei parchi e delle zone segnalate quali critiche.

Durante le operazioni, sono state identificate 31 persone – di cui 15 straniere, controllati 11 autoveicoli e sottoposto a verifica 1 esercizio pubblico, rilevando 1 incidente stradale con feritied elevando 2 contravvenzioni al Codice della Strada.

L’attività ha rappresentato un rafforzato segnale della presenza capillare dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali.

L’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Carpi si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, allo scopo di garantire l’Ordine Pubblico, la legalità e la serenità della collettività.

La perfetta, costante e costruttiva sinergia con le istituzioni locali, che ha portato anche ai recenti controlli inerenti la sicurezza dei locali pubblici, e la collaborazione con la cittadinanza, restano elementi fondamentali per il successo dell’attività di vigilanza e di contrasto alla criminalità.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno, confermando la sua presenza capillare come presidio di legalità e sicurezza per tutti.