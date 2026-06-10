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Il Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, tramite dell’Ufficio preposto – ovvero l’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia – ha avviato gli accertamenti in merito alla posizione sul territorio nazionale dei tre cittadini egiziani arrestati negli scorsi giorni dalla Squadra Mobile di Reggio Emilia, ed attualmente in carcere, in quanto membri della “banda del monopattino”.

All’indomani dell’arresto, e della contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria, hanno avuto inizio le attività nei confronti dei tre soggetti egiziani, un 22enne, un 21enne e un 19enne.

Per quanto riguarda il 21enne, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha emesso nei suoi confronti, e successivamente notificato in carcere, l’avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno.

Al 19enne, invece, titolare di permesso di soggiorno in quanto ex minore straniero non accompagnato ed attualmente in attesa di rinnovo, è stato notificato in carcere il preavviso di rigetto al rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda il 22enne, invece, unico dei tre soggetti irregolare sul territorio nazionale, risulta già essere destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto di Reggio Emilia e di un decreto di accompagnamento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio emesso dal Questore della Provincia di Reggio Emilia che verranno eseguiti una volta scarcerato.

Si tratta di provvedimenti di competenza dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza da adottare, come in questo caso, nei confronti di cittadini extracomunitari che si sono resi protagonisti di gravi episodi di criminalità e che abbiano mostrato una pericolosità sociale incompatibile con la loro permanenza sul territorio nazionale.