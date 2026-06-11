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Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Ieri, un pomeriggio che sembrava scorrere come tanti altri al Pronto Soccorso di Carpi si è verificato un episodio di forte turbamento per i presenti, quando un 31enne, di origine bengalese, ha iniziato a tenere un comportamento osceno mentre era adagiato su una barella in attesa di essere visitato.

Tra le persone presenti in sala c’era anche una minorenne, circostanza che ha reso l’accaduto ancor più grave e ha spinto il personale sanitario a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

In pochi minuti, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Carpi è giunta sul posto, identificando l’uomo e ricostruendo rapidamente la dinamica dei fatti.

Il responsabile è è stato quindi deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di atti osceni.

L’intervento, tempestivo e condotto con professionalità, conferma ancora una volta la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e la sua attenzione nel tutelare i cittadini anche nei luoghi più sensibili, come le strutture sanitarie.