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Si è confermato anche per la seconda edizione di “Essenziale/ Presente – dialoghi, visioni, incontri” il successo e l’apprezzamento già registrato lo scorso anno per il festival culturale della comunità, con oltre 3.000 presenze registrate dalla sera di giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno, in centro a Fiorano Modenese.

Il programma di INCONTRI gratuiti con voci autorevoli del panorama culturale italiano, accompagnati da una ventina di ESPERIENZE partecipative, organizzato dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Pandora Rivista e le associazioni del territorio, per riflettere insieme sul presente, attraverso la lente dell’essenziale, ha visto tanto interesse e la partecipazione di molte persone anche da fuori provincia.

“Il successo di questa seconda edizione di Essenziale/Presente conferma quanto la cultura sia un motore di comunità, capace di creare occasioni di incontro, dialogo e partecipazione. In un tempo segnato da divisioni e velocità, il Festival ha offerto spazi per fermarci a riflettere insieme su temi complessi e attuali con profondità e accessibilità.

Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione: gli ospiti autorevoli e le associazioni del territorio, che grazie alle loro preziose proposte hanno arricchito il programma con esperienze partecipative capaci di coinvolgere centinaia di cittadini. E un grazie particolare va agli enti sostenitori, agli sponsor, alla Parrocchia di Fiorano, alla redazione di Nea Quotidiano a Framestorming, agli operatori culturali del Comune di Fiorano Modenese e ai volontari che hanno accolto il pubblico, e contribuito a creare un clima di partecipazione e condivisione che è stato uno dei tratti distintivi del Festival.

Essenziale/Presente continua a crescere e si conferma un progetto culturale capace di mettere in dialogo temi di riflessione, espressione artistica e partecipazione collettiva, offrendo strumenti per leggere il presente e abitarlo in modo più consapevole.”, dichiara l’assessora alla Cultura e Associazionismo, Marilisa Ruini.

I dieci incontri del Festival, tenuti da Telmo Pievani, Massimo Giannini, Greta Cristini, Paolo Giordano, Mario De Caro, Nadia Urbinati, Luca Baldissara, Marco Damilano, Alessandro Vanoli, Raffaele Alberto Ventura, Lorenzo Pregliasco, Lorenzo Baravalle e altri, a cui si aggiunge l’anticipazione con Vittorio Lingiardi, il 7 maggio, hanno registrato una media di 200 presenze, con una punta di 546 persone in piazza Ciro Menotti per il giornalista Massimo Giannini che, con Greta Cristini, reporter e analista di geopolitica e affari internazionali, ha parlato di “Dentro il disordine mondiale”. Apprezzata anche l’apertura del Festival con il professore Telmo Pievani e la sua lectio su “L’essenziale non è invisibile agli occhi”, seguita da 475 persone. Conflitti, democrazia violenza giovanile e intelligenza artificiale sono stati alcuni dei temi al centro dei confronti, tutti di alto livello.

Grande interesse anche per le 20 esperienze partecipative per adulti e ragazzi, organizzate dalle associazioni del territorio (Librarsi, InArte, Amici per la vita, Lumen, Il Melograno, Quinta Parete, Anfass e Coopattiva, Centro per le Famiglie). Oltre 450 persone hanno partecipato a visite e camminate, a laboratori teatrali, di scrittura, di fotografia, di percussioni, di arte, oltre ad azioni urbane artistiche e poetiche con il performer Ivan Tresoldi. Particolarmente apprezzate le visite guidate a Villa Coccapani e Villa Vigarani Guastalla, con prenotazioni subito sold out e l’esperienza della Casa a rovescio guidata da Michela Cattani.

Molte visite anche alle mostre “Essenziale” di Annalisa Vandelli e “Dis(armati), indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà”, a cura di Alessio Romenzi. I tre spettacoli del Festival hanno registrato oltre 400 spettatori in totale: 250 solo per la scenografica prova aperta di “L’Aviatore Errante e il Piccolo Principe”, del Teatro dei Venti, giovedì 4 giugno in piazza Ciro Menotti.

Essenziale/Presente 2026 è stato sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, da Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi metto all’opera 2026”, e da numerosi sponsor, con la collaborazione della Parrocchia di Fiorano.