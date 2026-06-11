Home Video Pillole Giornata della Marina, Palermo ospita la flotta per le celebrazioni nazionali Video Pillole Giornata della Marina, Palermo ospita la flotta per le celebrazioni nazionali 11 Giugno 2026 FacebookXLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a2e5bde4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2e5bde4' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aff7a585&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aff7a585' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7793d48&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7793d48' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab9c4cdf&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9c4cdf' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Folgiero “Marina Militare e industria collaborano per sicurezza Mediterraneo” Generali e Cattolica insieme per la prima volta, a Torino 10 mila agenti Sud: Consiglio “Comunità a rischio spopolamento, al fianco dei territori” <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a9817636&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9817636' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8a3f890&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=3&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8a3f890' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad9290df&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=4&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad9290df' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a96e8f7e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a96e8f7e' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________