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La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 20 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante nel transitare in via Emilia Est ha notato all’incrocio con viale Ciro Menotti, il giovane a bordo di un monopattino, che alla vista della Polizia ha accelerato repentinamente come per eludere un eventuale controllo.

All’atto dell’identificazione, il giovane non ha esibito alcun documento di riconoscimento, mostrandosi da subito particolarmente agitato e insofferente. Nella sua disponibilità sono state rinvenute 31 dosi di crack pronte per la cessione, occultate in una tasca dei pantaloni, e la somma di 200 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Soliera.

La posizione del 20enne è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, sta istruendo le pratiche per la sua espulsione.