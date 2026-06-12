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La Direzione generale e i tanti professionisti che l’hanno conosciuta partecipano commossi al dolore della famiglia della dr.ssa Antonella Messori, mancata dopo una breve malattia a 68 anni.

La professionista vantava un lungo percorso di carriera nell’ambito della sanità pubblica, reggiana e non soltanto, ed era apprezzata per la grande competenza, unita alla rigorosa aderenza a un senso etico della sanità pubblica.

Nata a Correggio, laureata in Medicina e Chirurgia a Modena, aveva conseguito le specializzazioni in Pediatria e in Igiene e Medicina Preventiva e il Master regionale in Amministrazione e gestione dei servizi sanitari.

Dopo avere ricoperto ruoli di vertice all’Ospedale di Carpi e all’Azienda Usl di Modena, a partire dal 2002 e sino al 2015 era all’Azienda Usl di Reggio Emilia, prima come Direttrice di Presidio e Coordinatrice degli ospedali dell’Area Nord a cui era seguita, nel 2010, la direzione del Presidio ospedaliero e del Programma Interaziendale Materno Infantile.

Dal marzo 2015 al dicembre 2016 è stata Direttrice generale dell’allora Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova, dando forte impulso alle attività di assistenza e ricerca dell’IRCCS, presidiando anche i lavori di avvio del CORE e contribuendo al percorso di fusione delle due aziende sanitarie della provincia, divenuto effettivo il 1° luglio 2017.

È della fine del 2016 la nomina a Direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Sant’Orsola di Bologna, incarico che aveva ricoperto sino alla data del suo pensionamento, due anni più tardi.

Dal 2020 era Presidente del Consiglio di Indirizzo e verifica dell’Irccs di Reggio Emilia, ruolo nel quale ha sostenuto con forza l’importanza dell’attività di ricerca.

“Con Antonella Messori, che consideravo un’amica, la sanità reggiana perde un riferimento importante, di lei ricordiamo l’intelligenza viva, la serietà professionale e la capacità di analisi, unite alla costante apertura a nuovi spazi di approfondimento e alla propensione a instaurare relazioni improntate al garbo e al rispetto” commenta il Direttore generale Davide Fornaciari “Partecipiamo con commozione al dolore della sua famiglia e siamo profondamente vicini al marito Vanni e al figlio Alberto”.

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“Con la scomparsa della Dottoressa Antonella Messori, Reggio Emilia perde una professionista di straordinaria competenza e una donna che ha dedicato la propria vita alla sanità pubblica, contribuendo in modo determinante alla crescita e all’innovazione del nostro sistema sanitario – Così Marco Massari Sindaco di Reggio Emilia -. Alla guida dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e nelle fasi che hanno portato alla realizzazione del CORE e al percorso di fusione delle due aziende sanitarie della provincia, Antonella Messori ha saputo unire visione, rigore e grande attenzione alle persone.

Altrettanto importante il suo contributo allo sviluppo dell’IRCCS di Reggio Emilia, di cui dal 2020 era presidente del Consiglio di Indirizzo e verifica, contribuendo al raggiungimento degli importanti risultati nell’ambito della attività di ricerca. Era inoltre componente del consiglio generale della Fondazione Manodori dal 2023, designata dal Comune di Reggio Emilia.

Nel corso dei miei anni di lavoro nella struttura ospedaliera della nostra città ne ho potuto apprezzare le capacità professionali, l’attenzione al dialogo e all’ascolto, l’umanità.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità reggiana – conclude il Sindaco – esprimo le più sentite condoglianze ai suoi familiari, ai colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con lei un percorso professionale e umano di grande valore.

Il suo impegno e il suo esempio resteranno un patrimonio prezioso per la nostra città”.

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“Il presidente, il segretario generale, amministratori e dipendenti della Fondazione Manodori sono addolorati per la prematura scomparsa di Antonella Messori, che dal 2023 sedeva nel consiglio generale dell’ente.

In questi tre anni, è stata una presenza che ha portato un contributo significativo di professionalità, competenza e di grande spessore umano per il buon andamento della Fondazione e per la realizzazione di iniziative in particolare in ambito sanitario e sociale.

La lunga esperienza maturata nell’amministrazione di strutture sanitarie, che l’ha portata ad essere un riferimento per lo sviluppo di progetti fondamentali per il nostro territorio, come il Core dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia sostenuto anche dalla Fondazione Manodori, l’equilibrio e la disponibilità nella gestione dei rapporti istituzionali hanno fatto di Antonella Messori una figura di grande rilievo per tutta la nostra comunità”.

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I funerali avranno luogo lunedì 15 giugno alle ore 16.15 partendo dalla

camera mortuaria dell’Ospedale di Correggio, per la Basilica di S. Quirino,

dove alle ore 16.30 verrà celebrata la S. Messa. Al termine, il corteo proseguirà per il centro di cremazione.

A cremazione avvenuta, le ceneri saranno tumulate nel cimitero di S. Biagio di Correggio.

La camera ardente sarà allestita presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Correggio da

venerdì 12 giugno alle ore 17.30 (orari 8:00/19:30).