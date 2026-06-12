<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Anche il Comune di Casalgrande ha partecipato all’assemblea che, mercoledì 10 giugno ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, ha sancito la nascita ufficiale del nuovo Sistema Bibliotecario Provinciale, la rete che riunisce biblioteche comunali, biblioteche specialistiche e, per la prima volta, anche le biblioteche dei Comuni montani.

A rappresentare l’Amministrazione comunale erano presenti l’Assessore alla Cultura Graziella Tosi e la bibliotecaria della Biblioteca Sognalibro Elisa Scarpa.

L’assemblea ha dato avvio alla nuova governance del sistema ed ha eletto all’unanimità Francesca Bedogni alla presidenza della rete bibliotecaria provinciale.

La nuova convenzione, sottoscritta da Comuni, Regione Emilia-Romagna e biblioteche specialistiche, supera la precedente distinzione tra biblioteche di pubblica lettura e biblioteche specialistiche, dando vita ad una rete unica che coinvolge l’intero territorio provinciale, dall’Appennino alla pianura.

Il Sistema Bibliotecario Provinciale rappresenta una realtà di grande rilevanza, al servizio di oltre 531 mila abitanti, con più di 2,2 milioni di documenti catalogati e oltre 346 mila utenti iscritti. Tra gli obiettivi della nuova organizzazione figurano il rafforzamento del prestito interbibliotecario, lo sviluppo della biblioteca digitale Emilia, la formazione degli operatori e una sempre maggiore collaborazione tra le biblioteche del territorio.

«Come Assessore alla Cultura, ho avuto il piacere di partecipare, su delega del Sindaco, all’assemblea che ha sancito la nascita del nuovo Sistema Bibliotecario Provinciale e l’elezione della presidente Francesca Bedogni, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro – sottolinea l’Assessore alla Cultura Graziella Tosi –. Abbiamo seguito con convinzione anche il percorso che ha portato alla definizione della nuova convenzione, contribuendo ai lavori preparatori. Ritengo che questo nuovo assetto rappresenti un’opportunità importante per rafforzare la rete bibliotecaria e valorizzare il ruolo della cultura come servizio fondamentale per le nostre comunità».

Anche la Biblioteca Sognalibro di Casalgrande continuerà a svolgere un ruolo attivo all’interno della rete provinciale, contribuendo alla promozione della lettura, dell’accesso alla conoscenza e delle attività culturali rivolte ai cittadini.

Con la nascita del nuovo Sistema Bibliotecario Provinciale si apre dunque una nuova fase di collaborazione tra enti locali, istituzioni culturali e operatori del settore, con l’obiettivo di rendere i servizi bibliotecari sempre più accessibili, integrati e vicini alle esigenze delle comunità locali.