<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Si è conclusa con un bilancio molto positivo l’edizione 2026 di Flowers, il format nato per unire qualità, creatività e impegno sociale. Il weekend appena trascorso ha confermato la crescita del progetto e la sua capacità di coinvolgere il territorio attraverso un’esperienza unica, capace di intrecciare moda, inclusione e intrattenimento.

Determinante è stata la collaborazione tra realtà diverse ma unite dallo stesso spirito: le sfilate realizzate insieme ai ragazzi di Autaut, il progetto di sartoria inclusiva con “L’ora del noi” e l’energia dei Rock n Rulli hanno dato vita a un evento originale e partecipato.

Complessivamente, i fashion show pomeridiani e le cene spettacolo hanno registrato oltre 400 presenze, confermando l’interesse crescente attorno a Flowers e il forte apprezzamento del pubblico.

Il successo di questo test di un weekend è il frutto di una bellissima collaborazione. Le sfilate con i ragazzi di Autaut, il progetto di sartoria inclusiva con “L’ora del noi” e l’energia dei Rock n Rulli hanno reso l’evento unico nel suo genere

Con oltre 400 presenze tra i fashion show pomeridiani e le cene spettacolo, il riscontro è stato molto positivo. Ringrazio tutti i partner e gli amici per aver creduto in noi: l’obiettivo ora è far crescere ulteriormente questo progetto per renderlo sempre più solido e di impatto per la nostra comunità.

Le voci dei protagonisti

Anche i partner coinvolti hanno sottolineato il valore dell’iniziativa e il clima di collaborazione che ha caratterizzato il weekend.

«È stato un piacere partecipare a questa terza edizione di Flowers 2026. – dichiara Andrea Lipparini, presidente di Autaut- Un’iniziativa in crescita che coniuga bene il valore della socialità con uno scopo benefico concreto. Vedere l’impegno profuso per far crescere questo progetto sul territorio è stato molto positivo».

«Siamo stati felici di partecipare a Flowers 26 – afferma anche Gianni Ricci, Rock n Rulli- Per i Rock n Rulli è stata un’esperienza positiva contribuire a questo evento benefico, che porta valore e aggregazione sul territorio. La risposta del pubblico durante la giornata di domenica ha confermato la bontà del progetto e siamo orgogliosi di averne fatto parte».

Un progetto in crescita

Flowers si conferma così molto più di un semplice evento: un laboratorio di relazioni, inclusione e partecipazione, capace di creare valore sociale attraverso la cultura e lo spettacolo. L’obiettivo degli organizzatori è ora consolidare il format e ampliarne l’impatto sul territorio, rafforzando la rete di partner, volontari e realtà coinvolte.