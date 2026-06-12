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Il servizio navetta di AIL Bologna viene potenziato con un nuovo automezzo, dotato di pedana di carico per sedie a rotelle, acquistato grazie al supporto della Region Centro Nord di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica della banca e anche grazie ad un contributo di AIL Nazionale.

Si tratta di un mezzo attrezzato per il trasporto dei pazienti onco-ematologici in cura presso l’Istituto “L. e A. Seràgnoli” di Bologna. Un progetto che nasce per rispondere a un’esigenza concreta di accesso alle cure e offre un modello innovativo di assistenza territoriale integrata, che va ben oltre il semplice trasporto ma diventa un sistema di cura centrato sulla persona, che migliora l’aderenza ai trattamenti, riduce lo stress e abbatte le barriere logistiche ed economiche. Il servizio navetta di AIL Bologna consente di offrire un servizio personalizzato ai pazienti seguiti dal Day Service Ambulatoriale, che è una modalità di assistenza dedicata ai pazienti per visite, prelievi, controlli e terapie svolti in giornata.

AIL Bologna è la sezione territoriale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, attiva dal 1992 al fianco dei pazienti onco-ematologici e dei loro caregiver. In stretta collaborazione con l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, sostiene la ricerca scientifica e offre servizi gratuiti di assistenza socio-sanitaria, grazie anche al contributo fondamentale di una rete di oltre 500 volontari attivamente coinvolti nelle diverse attività dell’associazione.

Nel 2025 AIL Bologna ha generato oltre 3,4 milioni di euro di valore economico, destinando il 74% direttamente alla missione tra ricerca e assistenza.

Tra i principali servizi: Assistenza Domiciliare (circa 180 pazienti seguiti e oltre 12.300 prestazioni), Assistenza Psicologica (oltre 300 persone assistite) e accoglienza in Casa AIL (oltre 220 pazienti ospitati).

Il servizio navetta, attivo da 20 anni, rappresenta un elemento fondamentale di accesso alle cure: solo nel 2025 ha effettuato oltre 1.800 viaggi, accompagnando 108 pazienti, anche più volte alla settimana.

Coordinato da una risorsa interna ad AIL Bologna, viene svolto nella quotidianità da un gruppo di 28 Volontari.

“Questo nuovo mezzo rappresenta molto più di un semplice servizio di trasporto: è un sostegno concreto alla quotidianità dei nostri pazienti, che ogni giorno affrontano percorsi di cura complessi – commenta Gaetano Bergami, Presidente AIL Bologna –. Il potenziamento del servizio navetta ci consentirà non solo di aumentare il numero dei trasporti, ma anche di estendere l’attività fino al tardo pomeriggio, ampliando in modo significativo l’accesso alle cure. Inoltre, grazie alla dotazione di una pedana per sedie a rotelle, il servizio sarà ancora più inclusivo e accessibile anche ai pazienti con maggiori difficoltà di mobilità. Un ringraziamento particolare a UniCredit – Fondo Carta Etica della banca, il cui sostegno dimostra quanto la collaborazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni finanziarie sia fondamentale per far crescere la nostra attività e sviluppare servizi sempre più rispondenti ai bisogni reali delle persone: insieme al contributo di AIL Nazionale, rendono possibile continuare a garantire un aiuto concreto e sempre più vicino ai pazienti e alle loro famiglie”.



Il meccanismo alla base di Carta Etica UniCredit è tanto semplice quanto innovativo: per ogni spesa effettuata con le carte di credito “Etiche”, la banca destina il 2 per mille dell’importo al Fondo Carta Etica, senza alcun costo per i titolari. Le risorse raccolte sono interamente dedicate a progetti di utilità sociale promossi da enti e organizzazioni del Terzo Settore, selezionati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e di generare un impatto duraturo.

Dal 2005 a oggi il Fondo Carta Etica ha raccolto oltre 47,8 milioni di euro a beneficio di oltre 1.600 iniziative e progetti socialmente utili in tutta Italia, portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro. Quest’anno, dunque, il Fondo Carta Etica di UniCredit compie un anniversario importante: 20 anni di solidarietà e impatto sul territorio.